Cafetaleros, en gran nivel para la Liguilla

Feliz por la racha de cinco victorias consecutivas al cierre del Torneo Apertura 2022, pero a la vez consciente de que aún queda un partido más de la fase regular por ganar, y así llegar embalados a las finales de la Liga Premier Serie A, se manifestó el goleador de Cafetaleros de Chiapas, Klinsmann Calderón.

En entrevista para Cuarto Poder, el ariete colombiano no escondió su alegría por la más reciente victoria de 3 a 0 sobre Deportiva Venados, que significó un envión en lo anímico no solo por el marcador, sino por el funcionamiento que mostró el once aromático.

“Feliz porque además se está ganando bien, con buenos goles, buena diferencia y esa es la idea, es de ir de menos a más y así es esto… no es como se empieza, sino como se termina y lo importante es que estamos en un gran nivel para llegar a Liguilla”, aseguró.

Sobre la racha de cinco conquistas al hilo, mencionó que es parte de un balance positivo de temporada, en la que han ido en ascenso y la consiga es ahora ir a ganar a Montañeses FC en Orizaba, para concluir su participación lo más arriba posible en la clasificación.

“Falta una fecha y la mentalidad es ir a ganarlo, ir por cuatro puntos para quedar lo más alto en la general”, remarcó.

De igual forma, el goleador reconoció que si bien el grupo que comanda el entrenador Miguel Ángel Casanova vive un gran momento, saben que siempre hay algo por mejorar, desde lo individual hasta lo colectivo, “pero lo más importante es que estamos unidos y viene lo más lindo que es la Liguilla.”

En torno a la posibilidad de ganar su segundo título de goleo de la Liga Premier y el codiciado Trofeo Hugo Sánchez, advirtió que todavía falta una fecha por jugar y si bien con sus 11 goles tiene tres más de ventaja sobre José Flores (Aguacateros de Uruapan), todavía no puede cantar victoria.

“Estoy motivado para terminar bien en Orizaba y ojalá marcar gol, el profe siempre me apoya en eso y me pide que aguante todo el partido y trate de marcar lo que más pueda.”

Para concluir, Klinsmann mandó un mensaje a la afición chiapaneca, a la que invitó a estar al pendiente de su equipo en partido del próximo domingo en Orizaba, además de acompañarlos en la próxima fase de Liguilla.

“Agradecerles primero que todo, ya viene más público e invitarlos a que sigan porque ya viene lo más bonito, la Liguilla y que nos sigan apoyando porque es muy importante para nosotros”, puntualizó.