Abel Dávalos amenza liderato de David Rufino

Tras un mes de receso en el Torneo de Apertura 2022 de la Liga de Ajedrez Tuchtlán, David Rufino mantiene el liderato general pero ya con el acecho de Abel Dávalos Prieto, quien está medio punto de distancia y será su rival para la ronda 8 del campeonato que se disputa este sábado en Tuxtla Gutiérrez.

Luego de reanudarse las acciones con la séptima fecha, el líder del certamen profesional, que tiene como sede la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) de esa capital, suma 9.5 unidades con apenas medio punto de ventaja sobre Abel Dávalos Prieto, con quien se perfila para pelear la corona de campeón en esta jornada, si bien aún restarán dos fechas más para que ambos puedan sumar unidades.

Al respecto, es oportuno recordar que en cada jornada, los tableristas sostienen dos partidas, una con piezas blancas y otra con negras, para nivel las acciones.

Por su parte, en la tercera posición del campeonato figura David Villatoro Reyes con 7.5 puntos, quien este fin de semana sostendrá otro de los duelos más atractivos, ante Jorge Mastache, que cuenta con 6.5 unidades.

En cuarto lugar de la clasificación general se ubica Belzazar Zebadúa Molina (7 puntos), quien tendrá como sinodal a Sergio González (6 puntos).

Completando el Top 5 de la Liga de Ajedrez Tuchtlán aparece Omar Pelcastre Alegría (7 puntos), quien no tendrá rival para esta jornada, al igual que Hugo Gómez (0 puntos) y Francisco Jiménez (2 puntos), de acuerdo al reporte emitido por el organizador del certamen, Edén López Martínez.

Los otros cruces programados para esta Jornada 8 son: Óscar Jiménez (6 puntos) vs Luis Estrada (6 puntos); Gonzalo de León (5.5 puntos) vs Adrián López (5.5 puntos); Sergio González (4.5 puntos) vs Sebastián Gómez (5 puntos); Euclides Herrera (3.5 puntos) vs Gonzalo del Carpio (4 puntos); Valeria Torres (3.5 puntos) vs Iván Hernández (3.5 puntos); Mía Corona (0 puntos) vs Elizabeth Álvarez (3 puntos) y; Alejandro Gómez (1 punto) vs Tatiana Toscano (2 puntos).