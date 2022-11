Lucha encarnizada por la cima en la femenil A

Con el la meta de afianzarse en lo alto de la Decimotercera Temporada Femenil A de la Liga Municipal de Tocho Bandera (LMTB), las escuadras de Dream Team, Queens y The Tipsies afrontan una interesante octava jornada, en el emparrillado sintético del parque recreativo Caña Hueca.

Estos tres equipos podrían incluso alternarse la primera posición con unas cuantas horas de diferencia en caso de sumar victorias, tomando en cuenta que están igualadas con 12 puntos (con marca de 6 ganados y cero perdidos). Las primeras en entrar en acción serán las chicas de Queens, a las 16:00 horas, ante su similar de Halcones (2-4).

No obstante, The Tipsies tendrá la misma oportunidad de ocupar el liderato en la sesión sabatina, cuando se mida con Maidens (3-3) en duelo programado para las 7 de la noche. En tanto que Dream Team enfrentara el domingo 6 de noviembre a las 17:00 horas su compromiso contra Panteras (4-3), y en caso de ganar, se mantendría en el primer lugar por su amplia diferencia de puntos a favor respecto a Queens y The Tipsies.

Cabe precisar que la actividad arranca este sábado a las 2 de la tarde con el partido entre Pumas (0-6) y Marlins (1-5), y para complementar la cartelera se verán las caras Toxic Team (2-5) y Zorros (4-3).

Femenil B

En lo que respecta a la categoría coestelar de la rama femenil, Fénix afronta la semana 8 con el objetivo de firmar su octavo triunfo al hilo, a costa de Unach Golden (3-4). El duelo está programado para las 10 de la mañana.

También para la jornada de sábado se programaron los partidos Centinelas (2-1-4)- Tune Squad (4-3), Unach Silver (0-7)-Medusas (3-4), Guerreros (3-4)-Ghost Team (4-3), Toros (6-1)-Halcones Jr. (5-2) y Genovia (3-4)-Kaos (1-1-5).