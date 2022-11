Con apenas 13 unidades en 10 jornadas disputadas en esta Temporada 22-23 de la Liga TDP, Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) se perfila para terminar la primera vuelta del campeonato en la medianía del Grupo 2.

De momento, las “aves universitarias” cuenta con tres victorias, cuatro empates y dos derrotas, para un acumulado de 13 puntos que parecen poco respecto a los torneos anteriores en los que siempre ocupó las primeras posiciones y avanzó a finales.

Bajo este contexto, Julio Aguilar Flores, entrenador de Lechuzas, declaró que si bien todavía queda por jugar un partido más de la primera vuelta —el próximo fin de semana contra Deportivo Profutsoccer en San Cristóbal de Las Casas—, están conscientes desde ahora de que deberán dar una muy buena segunda vuelta el próximo año, si es que quieren clasificar a la Liguilla por el título.

“El compromiso siempre ha sido el de dar lo máximo para ser protagonistas, ahora no nos está alcanzando”, lamentó Aguilar Flores, quien se dijo en busca de soluciones, pues al paso de las (anteriores) jornadas el funcionamiento no es el esperado y acumulan menos puntos, lo que reduce el margen de error para la segunda parte del torneo de la Tercera División Profesional (TDP).

En este mismo tenor, y al ser cuestionado sobre cómo califica la actual campaña de Lechuzas, el entrenador no tuvo empacho en reconocer la situación que atraviesan.

“Mal, no hay más. Ser muy sinceros y autocríticos en lo que nos está sucediendo en esta primera vuelta; un torneo muy malo, sin identidad el equipo, no tiene una idea, he tratado de buscarle en diferentes sistemas, pero no logramos encontrar todavía el camino correcto, así que tenemos que dar la cara, platicar mucho con los jóvenes para darle vuelta a esto”, sentenció.

Al respecto, vale la pena recordar que Lechuzas viene de casi sufrir una derrota en casa contra uno de los últimos lugares del Grupo 2, Antequera FC, rival ante el cual si bien logró rescatar un agónico empate de tres a tres (3-3), también mostró pocas ideas y coraje sobre el terreno de juego.

“Más parte de la actitud de los jóvenes, en la parte psicológica. El haber formado un equipo, para mí muy competitivo, creo que llegó a un límite de conformismo y creo que de ahí viene la mala primera vuelta que estamos haciendo, y no queda más que dar la cara y trabajar para que esto no quede acá. Simplemente es sacarlos del bache donde estamos”, opinó.

Finalmente, sobre algunos rumores que señalan que el representativo de la UPGCH no continuará compitiendo en la Liga TDP el próximo año, descartó esa posibilidad pues de momento es algo que no le han comentado en la institución que pueda suceder, y por lo mismo, tampoco debe afectar en el ánimo de sus jugadores.

“Nosotros seguimos firmes hasta el término del torneo, se va a platicar con la directiva a finales de año para la continuidad y posiblemente para la compra de la franquicia, que nosotros estamos deseosos de seguir trabajando y de estar en una institución que siempre nos ha apoyado”, sostuvo.