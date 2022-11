Parabrisas Estrella Blanca FC, a la final

Drama, coraje y goles se conjugaron en la explosiva semifinal del campeonato de la categoría oro de la Liga Municipal de Futbol, en la que Parabrisas Estrella Blanca FC vino de atrás para dejar en el camino a Metropolitano. El duelo, que se efectuó en el estadio Flor del Sospó de esta ciudad, terminó en empate 2-2 pero benefició a los primeros por su mejor posición en la tabla general

La semifinal inició con el once de Parabrisas FC atacando, y al minuto 5, Manuel Pozo generó la primera clara después de asistir a Juan Velázquez, quien no pudo contactar el esférico frente al arco y no concretó lo que parecía el primer gol.

Al minuto 8, Pozo volvió a merodear el área rival; sin embargo, en su intento por encontrar acompañamiento, terminó entregando el balón a un contrario. Metropolitano aprovechó que Parabrisas FC estaba mal parado para hacer el sorpresivo 1-0 por conducto de Juan Cabrera.

Las condiciones del encuentro parecían complicarse cuando el árbitro marcó una pena máxima en contra, pero Metropolitano no contaba con que atrás aparecería la figura de Marco Vázquez para detener el disparo desde los once pasos.

La atajada del arquero fue un momento importante para la serie, pues Parabrisas FC volvió a tomar el balón y llegó al área rival con peligro, pero la acción fue cortada por una mano dentro del área que el silbante no se animó a marcar como penal.

Ya en la segunda parte del duelo, cuando parecía que estaba cerca el tanto del empate, Metropolitano puso el 2-0 al minuto 60, con la anotación de Freddy Pérez. Pero no todo estaba perdido; Parabrisas Estrella Blanca tenía un as bajo la manga, pues el ingreso al terreno de juego de José Pérez revolucionó a la ofensiva.

De esta manera, al minuto 65 vino el descuento a través de Manuel Pozo, para el 1-2 que daba esperanzas. El conjunto de la Estrella Blanca logró el gol de la clasificación al minuto 71, tras un despeje muy largo del arquero Vázquez hacia José Perez, quien llegó al balón y lo cedió para Víctor Franco, que no lo pensó dos veces y sacó un disparo que clareó al portero metropolitano para el 2-2, haciendo estallar de júbilo la banca y las tribunas.

Esta igualada, que daba el pase a la final a Parabrisas FC por su mejor posición en la tabla, prácticamente liquidó las aspiraciones de Metropolitano, que se desordenó en defensa y al menos en un par de ocasiones se salvó de recibir otro tanto.