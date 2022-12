Celebran demostración de nuevas habilidades

Maravillando con su desenvolvimiento en el agua, alumnos de los programas de bebés y preescolares del club deportivo El Delfín participaron en la denominada Demostración de Fin de Año, en sus instalaciones al poniente de esta ciudad.

Ante la mirada atenta de padres y familiares, los alumnos hicieron gala de las nuevas habilidades adquiridas mediante sus clases. Al respecto, la entrenadora Mónica Anzueto Moguel indicó que a través de sus lecciones en la alberca los niños más pequeños no solo adquieren habilidades de nado sino que también se desarrollan de forma integral, lo que los hace más seguros.

“Estamos muy contentos por el grado de avance adquirido por los niños, por el desempeño de los educadores acuáticos; los niños han avanzado muchísimo”, declaró una vez terminada la demostración, después de lo cual hizo entrega de medallas conmemorativas a todos los participantes.

Añadió que en el caso de los niños en edad preescolar, están en una etapa de plena movilidad, por lo que sus lecciones de Natación están encaminadas al desarrollo de esas habilidades de nado y, en especial, a la seguridad acuática, enseñándoles a no entrar a la alberca si no están acompañados por un adulto, y que sepan qué hacer o no hacer si están cerca de un depósito de agua, entre otras recomendaciones.

En cuanto al programa de Natación para bebés, añadió que “va encaminado a contribuir al desarrollo global del niño; es decir, contribuir en su desarrollo cognitivo, físico y personal, que tiene que ver con el aspecto social y emocional”.

Para concluir, Anzueto Moguel extendió la recomendación a los padres de familia para que motiven a sus hijos a aprender a nadar, pues es una habilidad de vida y un deporte que no solo se trata de aprender mover el cuerpo en el agua, ya que también es altamente formativo, además de una manera efectiva de aprender hábitos de disciplina y estimular a los niños a superar retos.