Celebran 2ª entrega del premio Élite Deportivo

Amplio valor se dio a la labor de entrenadores de Basquetbol en la capital del estado. Cortesía

Se efectuó la segunda edición de los Premios Élite Deportivo, la cual tuvo como escenario las instalaciones de Vips Poniente, en Tuxtla Gutiérrez. En compañía de diversas personalidades y patrocinadores, Óscar Mijangos Martínez, director general de la revista digital, encabezó la ceremonia que inició con un mensaje de felicitación para los deportistas más destacados

Posteriormente, otorgaron reconocimientos a clubes y empresas, por lo que desfilaron por el área de premiación los representes de Acuática Máster Center, Instituto Olímpico Internacional de Tae Kwon Do Balam, Tae Kwon Do Koryo, el Club Santos FC y Giant Store, entre otros.

También se destacó trayectoria de figuras como Williams de León Molina, con 23 años de labor en el Tae Kwon Do, al igual que su hermano Glimer de León Molina. Por la Escuela de Tae Kwon Do IOI Sandoval, recibió el premio el profesor Darwin Ramos Sandoval, y por Tae Kwon Do Vera’s fue reconocido el maestro José Enrique Vera Álvarez.

Como precursor de las Artes Marciales en Chiapas fue galardonado el profesor Adán Castillejos Gallegos, director de la academia EFA, además de Leonardo Nain Gutman Ruiz, de la academia Gutman de Karate Do.

En el rubro del Basquetbol, entregaron cuatro distinciones: a la directora del Club Basket DAE, Diana Amezcua Echeverría; a Francisco de la Cruz Díaz, por 15 años de enseñanza con el Club Toros, así como a la entrenadora Nelly Chacón Anleu del club Alecam y a Amir Palacios Urbina del equipo Junior’s.

Entre las placas especiales estuvieron las de Rocío del Barco Hernández, en su faceta como juez de Tae Kwon Do; el fisioterapeuta deportivo Luis Alex Villalobos; Kony Araujo Zárate, por su labor en la promoción del Ciclismo; Daniel Alejandro Juárez, como impulsor del Atletismo, y el fotoperiodista Jacob García Maza.

Una de las atletas distinguidas fue la taekwondoína Daniela Emireth Moreno Toledo, además de las nadadoras Ana Camila Rodríguez Suriano y Daniela Espinosa Ortega. Sobresalen también Luis Mario Nájera Vleeschower, por su actuación en la disciplina del Para-Tae Kwon Do, así como la judoca Jesica Monserrat Gómez Cruz y el nadador Diego Montoya Arias, todos ellos seleccionados nacionales por México en eventos internacionales.

Para concluir, entre los reconocimientos más aplaudidos estuvo el que se otorgó al entrenador de Futbol profesional Miguel Ángel Casanova Díaz, por el subcampeonato obtenido en mayo de este año en la Liga Premier Serie A con el equipo Cafetaleros de Chiapas.