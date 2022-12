Última fecha del año en torneo Héroes Bonampak

Con el afán de que los jugadores disfruten la final del mundial, se programaron partidos a partir de las 11:00 horas. Carlos López/CP

Una jornada especial y llena de nostalgia se vivirá en el Torneo Héroes Bonampak, que este domingo pondrá el cierre de actividades al año 2022 en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente de Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con la programación emitida por la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, que encabeza Carlos Castillo Ramírez, los partidos comienzan a las 11 de la mañana —y no a las 8 como es habitual—, para dar a los jugadores la posibilidad de disfrutar la final de la Copa Mundial de la FIFA entre Francia y Argentina, la cual se juega este mismo domingo a las 9:00 horas, tiempo del centro de México.

El vigente campeón, Deportex Chiapas, será el cuadro encargado de abrir las hostilidades, buscando su novena victoria de la temporada a costa de los peligros Leones Negros.

Con 24 unidades, Deportex Chiapas no aspira a otra cosa más que mejorar su registro de puntos al cierre de año. Toda vez, que pase lo que pase en esta fecha, su posición en la tabla no mejorará ni empeorará, aun cuando puedan alcanzarlo en número de unidades, tomando en cuenta su diferencia de +44 goles a favor, la máxima de toda la liga.

En cambio, Leones Negros (21 puntos) va por una conquista que los podría catapultar del cuarto al tercer puesto, en caso de que se dé una combinación de resultados favorable. Otro de los encuentros atractivos es el que sostendrán los equipos de Scorpions FC (21) y Brasil FC (19), tercero y cuarto del escalafón, a partir de las 12:00 horas.

Para la 1 de la tarde, Soshe FC va por un triunfo que le permita salir de la parte baja de la tabla, teniendo domo rival al Deportivo Azteca, que aspira a terminar el año en zona de Liguilla. Para cerrar las acciones, el vigente bicampeón de la Copa Héroes, Peña FC, medirá fuerzas con Vatos Locos GP, a partir de las 14:00 horas. Las actividades de este año concluyen con el juego entre Justo Abogado FC y Coctelería Submarino FC.

Vale la pena mencionar que el superlíder del Torneo Héroes Bonampak, Ice-Cars FC, tendrá fecha de descanso, lo que no pone en riesgo su estancia en la cima del Torneo Héroes Bonampak al contar con 28 unidades. De igual forma, no jugarán en esta jornada los representativos de Power Gym FC y Águilas US.