Ruedan a máxima velocidad en el Open Chiapas

Con la asistencia de un centenar de deportistas procedentes de de los estados de Guanajuato, Tabasco, Chiapas, además de la representación del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el patinódromo del Instituto del Deporte (Indeporte) de Tuxtla Gutiérrez vibró con las acciones del Tercer Open Chiapas de Velocidad, certamen organizado por la Asociación de Patines sobre Ruedas del Estado de Chiapas.

Desde temprana hora y sin importar el clima caluroso que se presentó, los veloces deportistas tomaron la salida para rodar a máxima velocidad, con el objetivo de obtener un lugar en el podio. David Ortiz Farrera, presidente de la Asociación de Patines sobre Ruedas del Estado de Chiapas, destacó la presencia de diferentes clubes de la entidad, procedentes de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tonalá y Venustiano Carranza.

No obstante, es oportuno mencionar que el campeonato aún no logra recuperar al gran número de contendientes que tuvo en su primera edición —antes de la pandemia de covid 19—, en la que hubo alrededor de 200 patinadores, no solo de equipos del más alto nivel competitivo como Sonora, Jalisco y Michoacán, sino que también se contó con la presencia de figuras de Guatemala.

Pese a que siguen tratando de recuperar el volumen de participación, el directivo resaltó que para los atletas chiapanecos este campeonato es de suma relevancia, pues sirve para definir a la selección —de aproximadamente 20 patinadores— que competirá en el selectivo nacional previsto para el mes de marzo en Guadalajara, Jalisco, en el que estarán en disputa los pases a los Juegos Nacionales Conade 2023.

“Aparte —añadió—, se convocó a las categorías de iniciación, aprovechando que vienen atletas de otros estados y que los papás de los deportistas también vean el nivel que traen de otras regiones y se motiven, más que nada”.

Cabe destacar que el Open reunió a niños desde la categoría de biberones (4 años de edad), así como de iniciación, mini, micro, infantil mayor y menor, así como del sector junior, con la participación de medallistas de la edición anterior de los Juegos Nacionales Conade como Diego Díaz Liévano y Jaime Martín Ramírez, quienes se preparan con la perspectiva de volver al podio por Chiapas.

Finalmente, el dirigente explicó que las acciones del Tercer Open de Velocidad concluyen este domingo en el parque recreativo Caña Hueca con las pruebas de ruta.