Priscila, guerrera del Boxeo Tailandés

Potentes golpes ascendentes y descendentes con los codos, así como poderosas patadas y ataques con las rodillas, son parte del repertorio de combate con el que de Priscila Cartagena Merino se abre paso en el mundo de las Artes Marciales.

La destacada atleta de la Extreme Fight Academy (EFA) Chiapas y actual seleccionada por México para el Mundial de Muay Thai, a celebrarse en Ayutthaya, Tailandia, en marzo, compartió en entrevista con “Cuarto Poder” cómo llegó a convertirse en una guerrera del Boxeo Tailandés.

Priscila, en tu caso, ¿cómo empezaste a practicar Artes Marciales?

Empecé viéndolo en la tele, y había compañeros que me decían que iban a entrenar y me empezó a llamar la atención. Uno de esos compañeros me dijo dónde entrenaba, que era aquí en EFA. Vine a preguntar y ahí empezó el gusto. Viniendo todos los días, me gustaron los entrenamientos; cómo me sentía emocional y físicamente.

¿Cuántos años llevas practicando?

Un promedio de dos años y medio. Dos años y ocho meses aproximadamente.

¿Qué es lo que más te gusta de esto?

Siento que aparte de que es un deporte que ayuda al acondicionamiento físico, es un gran modulador del carácter. Te hace un poquito más sereno, más mesurado en las acciones y en cómo vas a reaccionar en ciertas situaciones.

¿Cuántas horas entrenas en promedio?

Son alrededor de dos horas a dos horas y media al día, y tenemos que complementarlo con ejercicios extra, que pueden ser en el gimnasio o corriendo. Así que se puede decir que son de 3 a 4 horas al día.

Siendo estudiante de Medicina, ¿cómo te organizas para cumplir con todos tus entrenamientos?

Pues trato de aprovechar lo máximo del día, levantándome temprano, yendo a la facultad. Terminando mi escuela, llegar a la casa, comer lo mejor que se pueda y venirme a entrenar, y el resto que me queda del día es para estudiar y hacer cuestiones profesionales.

¿Has enfrentado algún tipo de tabú al practicar las Artes Marciales por ser mujer?

De hecho, sí. Hay, más que nada, comentarios de ciertas personas, tanto en redes sociales como personalmente, que dicen “eso no te va a servir”, “frente a un arma no eres nada”… O sea, que tratan de minimizar el trabajo que uno hace, pero no entienden que esto es una cuestión deportiva, que puede dar ciertas ventajas, pero no lo es todo. Entonces, se me hace algo irrelevante que quieran comparar el hecho de que una persona esté armada con un deporte.

¿Cuáles han sido tus máximos logros y satisfacciones?

Uno de los principales respecto al Muay Thai fue en el nacional del año 2021. Nos costó bastante el entrenamiento y poder alzar la mano para obtener un primer lugar fue una de las más grandes satisfacciones que tuve. Igual en el Jiu Jitsu, fueron dos estatales y una Liga del Sur-Sureste que fueron bastante gratificantes.

¿Invitarías a más gente a practicar tu deporte?

Claro que sí. Continúo en este deporte porque me apasiona y sé que le puede dar muchas satisfacciones a otras personas, y a mujeres en especial, ya que les puede dar mayor seguridad.