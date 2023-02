Palacios se enfoca en corregir errores

A pesar de que su equipo sumó tres valiosas unidades con su victoria de 3-2 sobre Sporting Canamy, el director técnico de Cafetaleros de Chiapas, Jesús Palacios, es consciente de que aún hay mucho por mejorar rumbo al siguiente compromiso en casa contra el peligroso Inter Playa del Carmen, actual sublíder del grupo 3 de la Liga Premier Serie A.

Palacios recordó que arrancaron el encuentro recibiendo un gol y perdieron el control hasta los 20 minutos, cuando consiguieron el empate parcial, por lo que este será uno de los temas a trabajar en la semana.

“Soy un obsesivo y ahorita estoy como cabreado porque el recibir dos goles en casa me genera un conflicto interno que durante la semana tengo que trabajarlo, porque tengo que ir viendo con miras a lo que se viene, un partido clave para nuestras aspiraciones durante el primer objetivo; y este tipo de situaciones, no digo que no sea un rival importante Canamy, pero a lo mejor en otras instancias nos puede costar caro”, consideró.

En torno al mismo duelo, destacó la elasticidad táctica de sus jugadores para adaptarse a las exigencias y saber imponerse para ganar. “Me termina gustando que estábamos con otra estructura en base a nuestro rival; que hay mucha disposición, y lo dije durante la semana, que ellos (los jugadores) están abiertos siempre y esa parte a mí me gusta”, destacó.

Con este resultado, Cafetaleros hilvanó su tercer triunfo consecutivo, para llegar a 9 puntos, y se mantiene al acecho de la cima del grupo 3, que por el momento sigue en poder de los Tuzos del Pachuca, apenas un punto arriba que los chiapanecos.