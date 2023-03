Cova y Piñango, preparados para dar guerra

Listos para dar su mejor “performance” y brindar un gran espectáculo para la afición se manifestaron Sara Cova y Luis Antonio “La Bestia” Piñango (Colombia-Venezuela), quienes son parte de la cartelera estelar de Supreme Fight Night 03, función de Artes Marciales Mixtas

—MMA, por sus siglas en inglés— que por primera vez llega a Tuxtla Gutiérrez para hacer vibrar el salón Expo Convenciones Chiapas.

En el caso de Piñango, buscará adueñarse del cinturón de la categoría Bantamweight de las 135 libras ante el local Luis “Dragón” Cerón, en la batalla principal de la noche. “Soy la pelea estelar. Es una oportunidad bastante grande en mi carrera. Estoy muy contento por eso y agradecido con las personas que hicieron esto posible, todos los patrocinadores, mi ‘head coach’ Raúl Arvizu, a todo mi equipo y compañeros que estuvieron día a día en los ‘sparring’ para hacerme mejor. (Estoy) entusiasmado y preparado para a hacer nuestro corte de peso e ir a la guerra”, aseguró.

Del “Dragón” Cerón opinó que es un rival duro y experimentado, que además tendrá el apoyo de su gente, algo que le emociona, pues darán una muy buena contienda. “Estoy acostumbrado a trabajar bajo presión, eso no me afecta, al contrario, estoy muy emocionado de que llegue el día. Yo no doy peleas aburridas, y esta no será la excepción, así que estén pendientes todos porque va a ser una muy buena pelea”, declaró.

“Quiero hacer una invitación a todas las personas de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, a que asistan al evento. Porque, primero, va a ser algo nunca antes de visto; segundo, va a tener peleas de muy buen nivel, con representantes del país y del extranjero, y tercero, no van a olvidar esa noche. Vayan a ver las peleas”, agregó.

Sara Cova

De igual forma, Sara Cova, originaria de la capital mexicana, se dijo emocionada rumbo a la batalla que sostendrá contra Sandra “La Sapo” Chimeyo, en la categoría Catchweight (120 libras), también en la cartelera estelar. “Entrené mucho, entrené inteligente y estoy emocionada de poder pelear. Falta poquito y ya me quiero subir”, afirmó.

Sobre su rival, reconoció que cuenta con más experiencia, así como con un estilo agresivo que la motiva y para el cual tiene una estrategia. “Me siento bien lista para lo que ella vaya a llevar a la jaula”, añadió.

Más allá de mostrarse como una contrincante aguerrida, dijo que lo que buscará es aplicar sus mejores técnica de combates. “Me siento segura de poder decir que la gente va a poder ver eso de mí, a una peleadora muy técnica y también con mucha fortaleza mental. Eso es lo que voy a dar”, señaló.

Para concluir, también se declaró fanática de MMA, que calificó como el mejor deporte del mundo, por lo que invitó a los aficionados a asistir y comprobarlo por sí mismos.