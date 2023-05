Chiapas recibe elogios como plaza de Femepa

Luego de concretar una exitosa organización del Torneo Seccional de Mayores Pastrana de Pedrero Zona Sur Sureste, la Asociación Chiapaneca de Pádel (Achis) garantizó que recibirá nuevamente este campeonato en 2024.

Esto fue confirmado por Jorge Adalberto Mañé Rendón, presidente de la Federación Mexicana de Pádel (Femepa), quien se dijo impresionado por el excelente trabajo de la asociación estatal que preside Mario Franco Antuñano, así como por las instalaciones del Woolis Pádel Club de Tuxtla Gutiérrez.

“Chiapas está poniendo el ejemplo a nivel nacional de lo que es el trabajo, de lo que son las ganas de que este deporte crezca, que es lo más importante, es para lo que trabajamos todos los directivos”, aseguró Mañé Rendón en entrevista exclusiva para “Cuarto Poder”.

Cabe recordar que el certamen contó con la participación de 250 padelistas, provenientes de los estados de Veracruz, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y diferentes municipios de Chiapas. Ante la aceptación del torneo seccional —el cual constató en palabras de los mismos jugadores—, Mañé Rendón confía en que el año entrante se repita Tuxtla Gutiérrez como sede.

“Lo que buscamos siempre es que la organización sea impecable; eso es lo que nos mueve para elegir las sedes. Puedo reiterar, porque no tengo más que decir que, en lo personal, estoy muy contento de que no solo no nos equivocamos, sino que acertamos, pues he recogido impresiones de los padelistas y todos están encantados porque Tuxtla (Gutiérrez) les abrió la puerta y los brazos a todos”, afirmó.

Sobre la posibilidad de que Chiapas pudiera recibir en un futuro un evento de talla nacional, consideró que esto dependerá de varios factores, comenzando con el de la infraestructura y el número de canchas disponibles, pero esa es una labor que corresponde a la Achis ir solventando.

“Ya está probado que organizacionalmente se puede. Ya está probado que en infraestructura se puede, pero para un evento nacional sí nos hacen falta más canchas. Seguramente, con la evolución que está teniendo el Pádel en el estado, muy pronto lo tendremos”, señaló.

Finalmente, el directivo reveló que esta es una de las entidades que más ha crecido en número de practicantes de Pádel en los últimos tiempos, por lo que se sitúa entre las de mayor desarrollo para la Femepa.

“Chiapas, este año, creció más de 150 %, lo cual habla muy bien del trabajo que se está realizando. Hay que tomar en cuenta que el Pádel comenzó aquí hace dos años y, en comparación con otros estados, la rapidez con la que crece es entre los cinco primeros, y mientras más canchas se crean, más jugadores. Va a ir para adelante”, puntualizó.