Jhonnatan Grajales, convocado al Mundial Sub-17

Un nuevo orgullo para el Futbol chiapaneco y para todo México. Jhonnatan Tadeo Grajales D’Gómez, originario de Tuxtla Gutiérrez, ha sido convocado oficialmente por la selección mexicana sub-17 que disputará el Mundial de Catar 2025, consolidándose como uno de los jóvenes talentos más prometedores del país. Su llamado no solo representa un logro personal, sino también un reconocimiento al trabajo formativo que se desarrolla en Chiapas.

Forjado en las filas del Club Aexa, bajo la guía del profesor Cañaveral, Grajales inició su camino con disciplina y compromiso, destacando rápidamente por su técnica, visión de campo y capacidad para liderar dentro del terreno de juego. Posteriormente, su talento lo llevó a integrarse a las fuerzas básicas de Chivas, donde continuó su crecimiento hasta convertirse en una pieza clave en los procesos juveniles de la selección nacional.

El combinado mexicano sub-17 obtuvo su boleto al certamen mundialista tras una sobresaliente participación en el Premundial de la Concacaf, en el que dominó su grupo y mostró un estilo de juego sólido, equilibrado y ofensivo. Ahora el reto es aún mayor, pues el Mundial se celebrará del 5 al 27 de noviembre de 2025 en Catar, reuniendo a las mejores promesas del Futbol internacional.

El caso de Grajales es reflejo del esfuerzo constante y del impacto positivo que los programas de formación han tenido en el estado. Su convocatoria es también un mensaje de esperanza para los jóvenes futbolistas de la entidad que sueñan con alcanzar escenarios internacionales a base de dedicación, humildad y amor por el deporte.

Con este llamado, Jhonnatan Tadeo Grajales D’Gómez llevará en cada partido no solo los colores del Tricolor, sino también la ilusión de toda una región que celebra su éxito. El Mundial Sub-17 será una vitrina para demostrar que el talento chiapaneco tiene nivel mundial.