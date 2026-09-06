Jiménez destaca como juez internacional

El chiapaneco Jorge Jiménez Argüello tuvo una sobresaliente participación en el 53º Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fisicoculturismo y Fitness 2026, celebrado en el Gimnasio Teodoro Palacios Flores, en la ciudad de Guatemala.

Originario de Comitán de Domínguez, Jiménez Argüello es Juez Nacional de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness (FMFF), además de ser Juez Internacional y Profesional de la IFBB.

Durante el certamen en tierras guatemaltecas fungió como delegado mexicano y ocupó la posición número 3 dentro del panel de jueces encargados de evaluar las diferentes categorías.

Al respecto, la competencia reunió a cerca de 300 atletas femeniles y varoniles procedentes de 17 países de Centroamérica y el Caribe, bajo la organización de la Federación Deportiva Nacional de Fisicoculturismo y Fitness de Guatemala.

La representación nacional se complementó con Jesús Toribio Barajas, juez nacional de la FMFF, quien participó en la evaluación de competidores y presentó su examen para buscar la acreditación de juez internacional.

México suma logros

La delegación mexicana también contó con cinco exponentes, quienes consiguieron destacadas actuaciones. Fernando Arturo Lima Argüelles, de Quintana Roo, obtuvo el primer lugar en Men’s Physique hasta 173 centímetros, resultado que le permitió disputar y conquistar posteriormente el título absoluto de la modalidad.

Por su parte, José González Pulido, de Durango, se adjudicó el primer sitio en Físico Juvenil hasta 23 años y terminó tercero en Classic Physique hasta 175 centímetros. Sergio Adán Reyes Jiménez, de Chihuahua, consiguió el segundo puesto en Físico Juvenil hasta 23 años, y fue cuarto en Classic Physique hasta 175 centímetros.

Martín Emiliano Rosas Reséndiz, de Nuevo León, ganó Games Culturismo Clásico Juvenil hasta 23 años, además de obtener un tercer lugar en Fit Classic Physique más de 168 centímetros y un sexto puesto en Games Culturismo Clásico hasta 175 centímetros. Túpac Reyes Martínez, representante de Guerrero, alcanzó el segundo lugar en Men’s Physique Master mayores de 40 años.

La Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, encabezada por Francisco Cabezas Gutiérrez, reconoció el respaldo de la organización anfitriona y de los directivos involucrados en la participación del país en este importante certamen.