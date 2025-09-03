Jiménez dicta cátedra de alto valor

El juez internacional chiapaneco de Fisicoculturismo Jorge Jiménez Argüello impartió con gran éxito cursos de jueceo y taller de poses de competencia, en la sala de usos múltiples del Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte (Cemecad) de Tuxtla Gutiérrez.

Jiménez Argüello, quien cuenta con los grados de juez nacional, internacional y profesional, resaltó que se inscribieron 26 alumnos, entre dueños de gimnasios, competidores, entrenadores y jueces, de Berriozábal, Comitán, Chiapa de Corzo, Pijijiapan, Raudales Malpaso, San Cristóbal, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y también del vecino estado de Veracruz.

Curso para jueces

Esta actividad, avalada por la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del estado de Chiapas, se dividió en dos días de trabajos, y en lo que se refiere al Seminario de Actualización y Formación de Jueces Estatales de Fisicoconstructivismo y Fitness 2025 —avalado además por de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, A. C.,— el reconocido juez internacional habló sobre los lineamientos para evaluar a los competidores en eventos oficiales.

En su exposición detalló aspectos como la terminología de su deporte, las modalidades y como estas a su vez se dividen en Fisicoculturismo, Body Fitness, Bikini Fitness y Men’s Physique.

Asimismo, explicó las diferentes categorías y divisiones por peso, mediante las cuales se rigen las competencias oficiales, y los puntos claves del desempeño de quienes suben a la tarima para dar constancia de meses de entrenamiento en el gimnasio.

Expuso los criterios para juzgar a los atletas de las diferentes modalidades, como la proporción, la simetría-armonía, la hipertrofia-volumen, la definición y plasticidad, entre otros aspectos que fueron seguidos con gran atención.

Provechoso taller de poses

Jiménez Argüello, próximo a cumplir 53 años inmerso en el mundo del Fisiculturismo y propietario del Gimnasio Olimpia de Comitán, encabezó también las actividades del taller de poses, para el cual contó con la asistencia de destacados exponentes del Físico, Classic Physique, Men’s Physique, Fitness Figura, Fitness Bikini y Fitness Wellness, tales como Sergio Herrera, Osvaldo Chávez Cruz, Luis Alberto Solís López, Iván Eduardo Martínez, Gabriel Esaú Torres, Aurelio Patricio Hernández Mendoza, Dorian Avid Castañeda Meza, Marisol Castañón Gómez, Yareni Guadalupe Santiz López y Leslie Navarro Olmedo.

Tras dos días de trabajos y luego de dar a conocer todos los métodos, parámetros de calificación y poses en lo teórico y práctico, aplicó el examen correspondiente a los alumnos, y al final hizo entrega de constancias.

“Felicidades a todos los participantes, exhortándolos a que participen en todas las competencias que se realizan en todo el año, para aplicar lo aprendido y adquirir la práctica necesaria”, concluyó.