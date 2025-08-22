Jiménez imparte cursos en Tuxtla Gutiérrez

El juez internacional chiapaneco de Fisicoculturismo Jorge Jiménez Argüello impartirá un curso de jueceo el sábado 30 de agosto, y un taller de poses, el domingo 31 del mismo mes, en las instalaciones del Instituto del Deporte de Tuxtla Gutiérrez.

Esta actividad es avalada por la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del estado de Chiapas. y en el primer día el reconocido juez internacional disertará sobre los lineamientos para evaluar a los competidores en eventos oficiales, en una capacitación de alto nivel.

Invitó a quienes deseen involucrarse en competencias de este tipo a aprovechar la oportunidad para actualizarse, además de conocer todas las perspectivas que llevan a una mejor calificación, a través de los campeonatos de Fisicoconstructivismo y Fitness que se organizan regularmente en Chiapas.

Experto

Jiménez Argüello, próximo a cumplir 53 años inmerso en el mundo del Fisiculturismo y propietario del Gimnasio Olimpia de Comitán, destacó que desde los años 80 empezó a prepararse de manera profesional, tomando cursos en la capital del país.

Al paso de las décadas ha compartido sus experiencias y conocimientos con las nuevas generaciones de jueces y atletas, por lo que también impartirá el taller de poses, el cual será de gran utilidad sobre todo para aquellos que planean estar en próximas competencias y quieran mostrar de la mejor manera en la tarima el fruto de las horas de trabajo en el gimnasio.

Para los interesados en esta capacitación, la inversión es de 500 pesos. Pueden comunicarse al teléfono 9631062163 para más información.