Jiménez imparte justicia en tierras jarochas

El juez chiapaneco de Fisicoconstructivismo y Fitness, Jorge Jimenez Argüello, participó dentro del panel de jueces del prestigiado certamen Mr. y Miss. Quetzalcóatl 2025, el cual se realizó con éxito en el Casino Petrolero de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.

Asistió a invitación expresa de Álvaro Fernández Lara y José Luis Santiago, presidente y secretario de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Veracruz, A.C., respectivamente.

En el certamen tuvo la grata oportunidad de formar parte del panel de jueces junto a Ulises Medina Mora de Xalapa, quien ostenta el grado de juez estatal; estuvo presente Eduardo Julio, juez nacional oriundo de la misma ciudad veracruzana; Álvaro Fernández Lara, de Minatitlán, quien es también juez nacional.

“Un campeonato más, afortunadamente un éxito total del Mr. y Miss. Quetzalcóatl 2025 celebrado en el Casino Petrolero”, expresó el juez a su regreso a Chiapas.

Y agregó: “Agradezco a Joseph Santiago y Álvaro Fernández Lara, así como a nuestro buen amigo Prudencio Escobar Barahona, por todas sus atenciones, fue un verdadero honor haber compartido momentos inolvidables.”

Finalmente, resaltó que este certamen fue organizado por José Luis Santiago, a quien también agradeció por tomarlo en cuenta para calificar a los participantes.