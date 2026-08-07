Jiménez participa como juez en Veracruz

Jorge Jiménez Argüello formó parte del panel de jueces del Campeonato Estatal y Nacional de Fisicoconstructivismo y Fitness Mr. y Miss Quetzalcóatl 2026, efectuado en el Salón Playa Fórum de Coatzacoalcos, Veracruz.

El directivo chiapaneco, que es juez nacional de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness (FMFF), además de juez internacional y profesional de la IFBB, acudió por invitación de José Luis Santiago, secretario de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Veracruz y organizador del evento.

Durante la competencia compartió responsabilidades con los jueces nacionales Jorge Alejandro Jiménez Romero —también chiapaneco— y Álvaro Fernández Lara. Ulises Medina Mora se desempeñó como juez de pista, mientras que Eduardo Manuel Julio Venegas estuvo a cargo del escrutinio y la coordinación del cuerpo calificador.

Al concluir su participación, el representante de Chiapas reconoció la atención brindada por los anfitriones. “Agradecemos profundamente la invitación y las atenciones que tuvieron durante nuestra estancia”, expresó Jiménez Argüello, quien también destacó el trato recibido por parte de jueces, competidores, organizadores y público.

Chiapas obtiene 2º lugar

La participación estatal también se reflejó en la tarima con Oswaldo de Jesús Rivera Ojeda, atleta del gimnasio MG de Tuxtla Gutiérrez y quien consiguió el segundo lugar en la modalidad Men’s Physique, categoría única, en la competencia nacional.

Jiménez Argüello felicitó al deportista por el resultado y reconoció el respaldo de Margarita Azucena Ruiz López, propietaria del gimnasio, por acompañar su preparación y su actuación en el certamen desarrollado en territorio veracruzano.