Jiménez participará como juez en Veracruz

El juez chiapaneco Jorge Jiménez Argüello participará en el torneo nacional Mr. Quetzalcóatl 2026, que se celebrará el domingo 2 de agosto en Coatzacoalcos, Veracruz, con la presencia de competidores de diferentes categorías del Fisicoconstructivismo y Fitness.

Por invitación de José Luis Santiago, organizador del campeonato, será parte del panel de jueces, junto a Jorge Alejandro Jiménez Romero, quien es juez nacional.

Al respecto, es importante recordar que Jorge Jiménez Argüello cuenta con más de cinco décadas de trayectoria en esta disciplina. Comenzó a entrenar en 1972, en el Gimnasio Albores de Comitán, y desarrolló una etapa competitiva de 1973 a 1993.

En 1985 inauguró el Gimnasio Olimpia, donde ha trabajado como entrenador, y dos años después inició su labor como instructor mediante la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, organismo en el que posteriormente obtuvo la acreditación como juez nacional.

Desde 1998 preside la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas y también forma parte del consejo directivo de la federación, desempeñándose como coordinador de jueces nacionales, siendo reconocido por su amplia trayectoria con el Premio Luchador Olmeca en 2025.

Competencia nacional

En cuanto a torneo, el Mr. Quetzalcóatl Nacional 2026 se efectuará en el Salón Playa Forum, ubicado en el Malecón Costero de Coatzacoalcos. El registro y pesaje de atletas será de 9:00 a 12:30 horas, mientras que la competencia comenzará a las 13:00 horas.

El programa incluye categorías regionales Infantil, Juvenil hasta 23 años, Principiantes, Novatos y Bikini Wellness. En el apartado nacional habrá pruebas de Principiantes, Novatos, Veteranos, Culturismo Clásico, Classic Physique, Men’s Physique, divisiones por peso, Bikini Games, Bikini Fitness y Bikini Wellness.

La organización entregará trofeos a los tres primeros lugares y medallas al cuarto y quinto puesto, en tanto que el campeón absoluto recibirá 10 mil pesos, mientras que Wellness Nacional tendrá un premio de 5 mil pesos, sujeto a una participación mínima de cinco atletas. En total serán más de 40 mil pesos en premios en efectivo y en especie.

El costo de inscripción para competidores será de 500 pesos y la entrada general tendrá un precio de 200 pesos.