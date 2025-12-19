Jiménez podría regresar al América

En un año donde el América se fue con las manos vacías, después conseguir seis títulos, entre estos un tricampeonato, la afición azulcrema ha comenzado a presionar a la directiva de las Águilas.

Exigen refuerzos de calidad, retomar la senda de los campeonatos y por ello, traer jugadores de jerarquía para el siguiente 2026 se ha convertido en un deseo grande.

Raúl Jiménez, en entrevista para TUDN, abrió la posibilidad de volver al América, el equipo con el que debutó en 2011, y de inmediato la ilusión de los aficionados estalló.

“Está dentro de los planes, se tienen que dar varias cosas, pero está en los planes y si en futuro se da, yo muy feliz. Sería bonito terminar donde empecé, pero vamos viendo cómo se dan las cosas”, declaró el atacante del Fulham.

Jiménez reveló que ha recibido ofertas de otros clubes de México; sin embargo, las ha rechazado por seguir en el Viejo Continente, además, de priorizar un futuro regreso con las Águilas.

“Cien por ciento (elegiría al América). Han llegado ofertas de otros equipos, pero primero lo primero”, agregó el tercer máximo goleador de la selección mexicana.

El canterano de las Águilas mencionó que continúa viendo los partidos del América, al menos, las recientes finales en la era de André Jardine.

“Veo los resúmenes. Por horario es difícil, pero al otro día lo primero que hago es ver el resultado. Ese sí (el tricampeonato), las finales, normalmente me las echo”, concluyó.