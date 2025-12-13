Jiménez recibe el Luchador Olmeca 2025

Jorge Jiménez Argüello, titular de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, recibió el premio Luchador Olmeca 2025, el máximo galardón que otorga la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme).

El acto, celebrado en la capital del país, consolida al chiapaneco entre las figuras nacionales que han contribuido de manera decisiva al impulso del de su deporte, tanto a nivel directo como en su faceta de juez.

En el evento, presidido por Francisco Cabezas Gutiérrez, titular de la Codeme, se reunieron representantes de diversas federaciones deportivas del país para entregar los premios a quienes fueron postulados por sus logros del último año.

La Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, A. C. (FMFF), también celebró a sus representantes distinguidos en esta edición, que fueron María Erlinda Gallego Serna, en categoría Bikini, como campeona del Mundo 2024; Margarita Antonio Gutiérrez, en Bikini Wellness, campeona del Mundo 2024; Axel Adair Morales Ordúñez, en Men’s Physique, campeón del Mundo 2025, y Alberto González Navarro, presidente de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness.