Jiménez recibirá el Premio Luchador Olmeca

El aporte que Jorge Jiménez Argüello ha hecho durante más de medio siglo a favor del Fisicoconstructivismo y Fitness de Chiapas y de México será reconocido con el Premio Luchador Olmeca 2025, galardón que otorga la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme). El acto se llevará a cabo el próximo martes por la mañana, en la Ciudad de México.

Esto fue dado a conocer por Francisco Cabezas Gutiérrez, presidente de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness (FMFF), organización que propuso al chiapaneco que se entrega a atleta y entrenadores destacados, así como a personas que por sus acciones a favor del deporte que lo merezcan.

La propuesta fue aceptada y ratificada por el Consejo Directivo de Codeme, por lo que estarán en evento a celebrarse en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca de la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

Amplia trayectoria

Jorge Jiménez Argüello cuenta con 53 años dedicado en cuerpo, mente y espíritu al Fisicoconstructivismo de Chiapas y de México. A sus casi 70 años de edad, el presidente de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas (Affechac) se inició en esta disciplina en el año de 1972, cuando tuvo su primer entrenamiento en el Gimnasio Albores de Comitán.

Inició en esta disciplina con el objetivo de alcanzar una mejor calidad de vida en todos los aspectos, premisa que además llevó al siguiente nivel, pues fue competidor a lo largo de dos décadas (1973 a 1993). En el año de 1985 inauguró el Gimnasio Olimpia, donde es entrenador, y desde 1987 inició su labor como instructor a través de la Federación Mexicana de Fisicoculturismo (FMFF), de la cual más adelante se convirtió en juez nacional.

Desde 1998 ocupa el cargo de presidente de la Affechac y es miembro del consejo directivo de la FMFF y coordinador de jueces nacionales, ganando un amplio prestigio que van en aumento al paso de las décadas y que ahora agregan un reconocimiento tan valioso como el Premio Luchador Olmeca 2025.