Jiménez se lleva el reconocimiento del Chelsea

Después de la tempestad viene la calma. Eso es algo que el futbolista mexicano Raúl Jiménez sabe. Y es que, después de vivir un periodo de adaptación con el Fulham, el presente de Jiménez es prometedor. Con diecisiete partidos disputados, ha logrado cinco goles y dos asistencias.

Situación que reconocieron Marc Cucurella y Robert Sánchez, quienes son jugadores del Chelsea. Para ellos, Raúl Jiménez es un “killer” en la cancha, principalmente por su movilidad y corpulencia.

“Es un delantero que sabes que, si está en su día, te va a traer problemas. Yo como portero, atento, porque hace un movimiento muy bueno atrás del defensa y bueno, ya sabes, un goleador, un ‘killer’, y siempre mete muchos goles. A mí como portero, estar atento, y Cucu no dejarlo pasar, para que no me tire”, platicó el arquero Sánchez para los micrófonos de Fox Sports.

Las palabras de los “blues” surgieron a propósito del encuentro que disputarán contra Fulham en el Boxing Day, que se celebra este 26 de diciembre. Por su parte, Cucurella destacó las cualidades que tiene Jiménez como delantero, catalogándolo como un “buen jugador”.

De momento, Chelsea ocupa el segundo lugar de la temporada, con 35 puntos. Mientras que Fulham, por su paso irregular, se encuentra hasta el noveno puesto con 25 puntos.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de Chelsea contra Fulham? Jueves 26 de diciembre a las 9:00 a.m. (tiempo del centro de México). Transmisión por la señal de MAX.