Jiquipilas, sede de la cuarta edición de Proyecto Paraíso

El municipio de Jiquipilas vivió una auténtica fiesta deportiva con la cuarta edición de la Carrera Proyecto Paraíso, que se efectuó en distancias de 5 y 10 kilómetros y que tuvo como escenario principal la Colonia Cuauhtémoc. La justa, organizada por Porfirio Moreno Chandomí, logró superar las expectativas al convocar a 230 participantes provenientes de distintos municipios de Chiapas.

La convocatoria atrajo a corredores de ciudades como San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Arriaga, Tonalá, Cintalapa, Berriozábal y por supuesto Jiquipilas, que nuevamente demostró su capacidad para albergar un evento de gran alcance. Con el entusiasmo de los atletas y el respaldo de las familias que se dieron cita para apoyar, la competencia se consolidó como una de las más representativas del calendario local.

Espíritu comunitario

El disparo de salida se efectuó en punto de las 7:00 horas. Los corredores empezaron el recorrido cargados de energía y motivación. A lo largo de las rutas, tanto de 5 como de 10 kilómetros, los competidores pusieron a prueba su resistencia y su velocidad, recorriendo tramos que combinaron calles principales y paisajes característicos de la zona.

No solo se trató de un reto deportivo, pues también se convirtió en una jornada de integración social y familiar. Vecinos de la colonia y asistentes de municipios cercanos se apostaron en las orillas del recorrido para alentar a los corredores, generando un ambiente de convivencia que distinguió a esta cuarta edición.

Al término de la carrera, el comité organizador, acompañado de la presidenta municipal de Jiquipilas, Janeth Chiu López, encabezó la ceremonia de premiación. En este acto se reconoció el esfuerzo de los cinco primeros lugares de cada rama y distancia, quienes recibieron premios y el aplauso del público.

La IV Carrera Proyecto Paraíso se consolidó como un evento que fomenta la actividad física y el desarrollo comunitario, proyectando al municipio de Jiquipilas como un punto clave en la promoción del Atletismo en la región. El compromiso de los organizadores es seguir fortaleciendo esta justa pedestre para que en los próximos años continúe creciendo en participación y prestigio.