Joaquín Marcelo comparte esencia de Bruce Lee

El reconocido maestro español Joaquín Marcelo regresó este fin de semana a Tuxtla Gutiérrez para impartir un nuevo seminario internacional de Jeet Kune Do en las instalaciones de Extreme Fight Academy (EFA) Chiapas, donde compartió conocimientos y técnicas relacionadas con el arte marcial creado por Bruce Lee.

Invitado por Adán Castillejos Gallegos, director de EFA Chiapas, el especialista originario de Madrid volvió a trabajar con alumnos de la academia en una jornada enfocada en los fundamentos, principios y aplicación práctica de este sistema de combate, considerado por sus practicantes como “el arte de la simplicidad”.

Marcelo cuenta con una impresionante trayectoria dentro del Jeet Kune Do y se formó en la línea de Ted Wong, quien fue alumno directo de Bruce Lee. A lo largo de su carrera ha difundido esta disciplina en países como Puerto Rico, Estados Unidos, Ecuador y México.

Durante su visita a Chiapas explicó que su trabajo se concentra sobre todo en la última etapa de evolución marcial del legendario actor, cuando el Jeet Kune Do se alejó de sus primeras influencias para desarrollar una propuesta propia.

“Bruce Lee tuvo una evolución como artista marcial. Comenzó con una derivación del Kung Fu, pero en su etapa final desarrolló algo completamente distinto, basado principalmente en una mezcla entre el boxeo y la esgrima occidental”, explicó.

Simplicidad que exige precisión

El maestro español destacó que uno de los principios fundamentales de este arte marcial es eliminar movimientos innecesarios y concentrarse en técnicas simples, directas y efectivas.

“Bruce Lee definía al Jeet Kune Do como algo simple, pero simple no es sinónimo de fácil. No se trata de aprender muchas cosas, sino de pulir y refinar unas pocas técnicas que son las que realmente te van a funcionar”, subrayó.

Para explicar esta filosofía, Marcelo recurrió a una de las analogías empleadas por Bruce Lee: la del escultor que no crea una obra agregando elementos, sino retirando del bloque todo aquello que resulta innecesario hasta encontrar la forma adecuada.

Bajo esta premisa, los participantes desarrollaron ejercicios de golpeo, patadas, desplazamientos, reacción y manejo de distancias, además de trabajos orientados a mejorar la biomecánica, la coordinación con el adversario y la aplicación de las técnicas bajo condiciones de combate.

Marcelo subrayó además que esta disciplina no pretende establecer un modelo rígido para todos los practicantes, sino adaptar las herramientas de combate a las características físicas, capacidades y necesidades individuales de cada alumno.

Más allá del cine

El especialista también destacó la diferencia entre la imagen que el público conoce de Bruce Lee a través del cine y la verdadera naturaleza de su propuesta marcial.

“Lo que hacía en sus películas no tiene mucho que ver con lo que realmente creó. En el cine se buscan movimientos espectaculares, amplios y llamativos, pero en la realidad es todo lo contrario: son movimientos muy rectos, muy cortos y que apenas se perciben”, apuntó.

Añadió que, ante una situación real de defensa, la prioridad debe ser recurrir a movimientos sencillos y efectivos.

“Cuando una persona busca poder defenderse necesita algo simple, directo y enfocado en la efectividad”, afirmó.

Finalmente, invitó a más personas a conocer a profundidad el legado marcial de Bruce Lee y acercarse a EFA Chiapas para descubrir esta disciplina.

“Es un arte marcial que, incluso después de más de 50 años de haber sido creado, continúa vigente en la actualidad”, sentenció.