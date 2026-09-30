Joaquín Marcelo imparte seminario

La Extreme Fight Academy (EFA) Chiapas recibirá al reconocido sifu español Joaquín Marcelo, especialista en Jeet Kune Do, quien impartirá un seminario los próximos 3 y 4 de octubre en Tuxtla Gutiérrez.

Adán Castillejos Gallegos, director general de EFA Chiapas, destacó la importancia de contar con un instructor internacional especializado en este sistema de combate creado por Bruce Lee y conocido también como “el arte de la simplicidad”.

Maestro internacional

Originario de Madrid, España, Joaquín Marcelo compartirá sus conocimientos con practicantes de distintas edades y niveles, en una capacitación enfocada en los fundamentos, técnicas y aplicaciones del Jeet Kune Do.

El instructor español cuenta con experiencia impartiendo seminarios en países como Puerto Rico, Estados Unidos, Ecuador y México. Su formación tiene raíces en la escuela de Ted Wong, quien fue alumno directo de Bruce Lee y uno de los principales exponentes de su filosofía marcial.

Marcelo es reconocido por su dominio de los movimientos y principios característicos del Jeet Kune Do, disciplina que busca desarrollar una respuesta directa, eficiente y adaptable ante diferentes escenarios.

De esta manera la EFA Chiapas extendió la invitación a practicantes de Artes Marciales y público interesado en conocer este sistema, con la posibilidad de solicitar información y asegurar su participación previamente pues el cupo será limitado para brindar una buena atención a cada alumno.