Joel Huiqui seguirá al frente de Cruz Azul

Con demasiado dramatismo, el Cruz Azul se convirtió en el nuevo campeón del Futbol mexicano, luego de derrotar (1-2) a los Pumas en el estadio Olímpico Universitario.

De esta manera, de la mano de Joel Huiqui el conjunto de La Noria alcanzó un nuevo título del Futbol mexicano. Por tal motivo, el director técnico mexicano fue ratificado en su cargo tras recibir la confianza del presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, Víctor Velázquez.

“Tienes que tomar decisiones importantes y una de ellas es la de que se quede Joel; es algo que venía planeando con el mismo Iván Alonso. Siempre he dicho que se queda porque es de la institución, él nació en Cruz Azul, se hizo en Cruz Azul y se queda”, aseguró.

El dirigente de la Máquina decidió no echar para atrás y cumplió con la promesa que la había hecho a Huiqui antes de que se definiera el nuevo monarca de la Liga MX. “Siempre he sido bien claro en todos mis objetivos y le dije que, si quedaba campeón, se quedaba al frente del equipo. Vamos a seguir trabando”, mencionó en entrevista para TUDN.

Sobre la llegada de Huiqui, Víctor Velázquez reconoció que era “momento de hacer un cambio” y que considera que “no” se equivocaron. De igual forma, el ingeniero habló respecto al tiempo que el estratega mexicano podría permanecer al frente del Cruz Azul.

“Es una institución muy exigente y, para Joel Huiqui, el director deportivo y, hasta el mismo presidente, (la continuidad) es para el tiempo que sigamos dando resultados”, sentenció.

Por su parte, el timonel celeste, que se encontraba escuchando las palabras de su directivo, expresó su gratitud y dejó en claro que ya piensa en su siguiente objetivo para responder a la confianza.

“(Estoy) agradecido con el ingeniero y presidente Velázquez por la oportunidad que nos dio. Hoy conseguimos la décima, pero iremos por decimoprimera”, manifestó.