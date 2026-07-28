Jorge “Burrito” Hernández inspira a jóvenes

Lechuzas UPGCH recibió la visita de Jorge Daniel “Burrito” Hernández Govea, exjugador de Jaguares de Chiapas, Pachuca y de la selección nacional mexicana.

El experimentado mediocampista conversó con los integrantes del plantel que se alista para una nueva temporada en la Liga TDP, la cual arrancará a inicios del mes de septiembre.

Ejemplo a seguir

En su mensaje a los integrantes del club universitario, el potosino destacó la importancia de mantener disciplina, entusiasmo y profesionalismo.

Hernández inició su trayectoria en primera división con Jaguares, donde se formó desde fuerzas básicas hasta recibir su primera oportunidad como titular, y pronto consiguió notoriedad en el máximo circuito.

Posteriormente vivió una etapa muy exitosa con los Tuzos del Pachuca, formando parte del equipo que se coronó en el torneo Clausura 2016 y en la Liga de Campeones de Concacaf 2016-1017, logro que llevó al conjunto hidalguense al Mundial de Clubes de 2017, con el que obtuvo el tercer lugar.

Su carrera terminó hace apenas tres años, vistiendo la camiseta de los Gallos Blancos del Querétaro, mientras que con selección mexicana sub-23 fue campeón del Torneo Esperanzas de Toulon, además de defender la camiseta de la selección mayor en diez partidos.

Playera de recuerdo

Tras la charla, el presidente de Lechuzas UPGCH, Ramón Velázquez Mandujano, le entregó una playera especial Silver, en tanto que Miguel Ángel Casanova Díaz, director deportivo del club, recordó los momentos en que ambos compartieron la cancha en la máxima categoría, defendiendo precisamente la camiseta de Jaguares.