El Tae Kwon Do chiapaneco suma un importante logro con la certificación del profesor Jorge Francisco González Ríos como cinta negra 8° Dan, distinción que obtuvo tras superar el Examen de Cintas Negras de Grados Mayores, organizado por la Federación Mexicana de Taekwondo (FMT), en Irapuato, Guanajuato.

Con una trayectoria marcada por la disciplina, el compromiso y la formación de nuevas generaciones, el sabonim Jorge González Ríos alcanzó uno de los grados más importantes dentro de esta disciplina marcial, luego de demostrar su preparación técnica, condición física, conocimientos y apego a los principios que distinguen al Tae Kwon Do.

Examen

La evaluación se desarrolló en las instalaciones del Hotel Hotsson, donde se dieron cita más de 20 aspirantes provenientes de diferentes estados de la República Mexicana. Los participantes enfrentaron una exigente jornada de pruebas para acreditar su preparación y avanzar en los distintos grados de cinta negra.

Para el representante de Chiapas, esta certificación representa un momento trascendental en su trayectoria deportiva y en su labor como promotor de las Artes Marciales. A lo largo de los años, González Ríos ha contribuido a la enseñanza y desarrollo del Tae Kwon Do, formando a diversas generaciones de practicantes e impulsando el crecimiento de esta disciplina en la entidad.

Su trabajo continúa enfocado en fortalecer la preparación de atletas e instructores a través de las escuelas agremiadas, promoviendo una formación integral basada en la excelencia, la disciplina y los valores marciales. El nuevo grado reconoce no solamente su dominio técnico, sino también su compromiso con la enseñanza y el desarrollo de esta actividad deportiva.

En el proceso de evaluación participaron los sinodales Francisco Raymundo González Pinedo, así como los profesores José Sámano Hernández y Ángel Martín Corona Sandoval, quienes estuvieron acompañados por el profesor José Osmín García Cortés durante el desarrollo del examen.

Alumnos

Entre los aspirantes que presentaron pruebas para alcanzar el grado de 8° Dan estuvieron Eduardo Fitz Maurice, José Israel Ramírez y Miguel Acosta Morales, de Veracruz; Gerardo González Vega de Puebla; Jorge Francisco González Ríos de Chiapas; Régulo Cortés Ponce de Guanajuato y Juan Antonio Madrigal Carmona de Hidalgo.

También otorgaron grados de 7° Dan a Manuel Gutiérrez Muñoz de Campeche; Luis Eulogio Pérez Patiño y Jesús Alberto Anguiano Guerra, de Coahuila, así como Gerardo Barradas Miranda de Querétaro.

Para el 6° Dan fueron evaluados Ernesto Flores Soto de Nuevo León; Wences Jiménez García de Tabasco; Adolfo Juárez Texis de Tlaxcala; Carlos Gerardo Segura del IMSS, y Leonel Gómez Mejía y Bryan Salazar Pérez, de Ciudad de México.

Por su parte, Jorge Alberto Magaña, Mario Sánchez Estrada y José de Jesús Martínez Evaristo, de Veracruz y San Luis Potosí, participaron por el grado de 5° Dan, mientras que Efraín López Mora, de Ciudad de México, presentó su evaluación para 4° Dan.

La certificación de Jorge González Ríos representa un reconocimiento a su perseverancia y una motivación para continuar impulsando el Tae Kwon Do en Chiapas. Con este nuevo grado, el profesor reafirma su compromiso con la formación de practicantes y con el fortalecimiento de una disciplina que transmite valores fundamentales dentro y fuera del área de combate.