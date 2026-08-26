Jorge Jiménez impartirá justicia en Guatemala

El chiapaneco Jorge Jiménez Argüello participará como Juez Oficial de México en el 53° Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fisicoconstructivismo y Fitness Guatemala 2026, competencia internacional programada del 27 al 31 de agosto en el Hotel Clarion Suites y el Gimnasio Teodoro Palacios Flores.

La Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, A. C. (FMFF), confirmó su designación para formar parte del cuerpo de jueces del certamen, que congregará a delegaciones de distintos países de Centroamérica y el Caribe.

El programa contempla además el Curso de Jueces IFBB (Federación Internacional de Fisicoconstructivismo y Fitness), pesaje e inscripciones, Fitness Challenge, semifinales y finales.

Amplia trayectoria

Jiménez Argüello cuenta con más de cinco décadas de trayectoria en el Fisicoconstructivismo y es hoy día uno de los jueces más prestigiados del país.

Se inició en 1972 en el Gimnasio Albores de Comitán y compitió entre 1973 y 1993, mientras que en 1985 inauguró el Gimnasio Olimpia y dos años después comenzó su labor como instructor en la Federación Mexicana.

Desde 1998 preside la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas (Affechac) y actualmente es miembro del Consejo Directivo de la FMFF y coordinador de jueces nacionales.

Su labor fue reconocida con el Premio Luchador Olmeca 2025, otorgado por la Confederación Deportiva Mexicana, por lo que su presencia en Guatemala suma una nueva participación internacional dentro de una larga carrera vinculada tanto a la formación de atletas como al arbitraje y organización de torneos de esta disciplina.