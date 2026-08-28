Jorge Pedrero apunta a la Panamericana

Con entusiasmo, pero también consciente del reto que representa una prueba de esta magnitud, Jorge Pedrero Zardain compartió los detalles del vehículo y del trabajo hecho en los últimos meses para llegar en las mejores condiciones a la competencia.

El piloto señaló que el equipo se encuentra preparado y con la intención de pelear por el lugar más alto del podio. Parte importante de la preparación del automóvil se llevó a cabo en Pachuca, Hidalgo, donde tuvieron prácticas y diferentes trabajos para poner a punto al Studebaker.

“Estamos preparados para buscar el campeonato”, destacó el chiapaneco, quien reconoció que detrás de este proyecto existe un amplio trabajo de preparación, organización y coordinación de todo el equipo.

Copiloto

Para esta edición de la Carrera Panamericana, Jorge Pedrero tendrá como copiloto a Sergio Aviña. Ambos harán a finales de septiembre un reconocimiento de toda la ruta, como parte de la preparación previa a un evento que pondrá a prueba tanto al conductor como al vehículo en los diferentes tramos.

La escudería Pedrero Motorsport está integrada por 14 personas, mientras que hasta el momento cuenta con el respaldo de más de 20 patrocinadores que se han sumado y cuya participación resulta fundamental para concretar el regreso del equipo a esta importante competencia automovilística.

Entre los auspiciadores se encuentra Grupo Pecuario Buenaventura, empresa cien por ciento frailescana que decidió respaldar el proyecto y colocar su marca en The Champion.

Agradecimiento

En la presentación, Pedrero agradeció a quienes han confiado en la escudería y extendió la invitación a más empresas para sumarse como patrocinadores.

“Esto apenas es el inicio de lo que queremos trabajar”, destacó Abril Castillejos, gerente de Marketing del equipo y quien también reconoció el respaldo de los patrocinadores y señaló que la intención es continuar llevando el proyecto cada vez más lejos, con aspiraciones de alcanzar una mayor presencia a niveles nacional e internacional.

Se contó también con la asistencia del ingeniero Salvador Toscano León, delegado en Chiapas de la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo y representante de la Carrera Panamericana; así como de Enrique Curiel Herrera.

Después de once años sin participación, el regreso a esta carrera representa para Jorge Pedrero una nueva oportunidad de poner a Chiapas en el escenario deportivo nacional.

Con The Champion listo y un equipo que trabaja en todos los detalles, Pedrero Motorsport apunta hacia el camino que lo llevará a enfrentar la edición 2026 de una de las competencias más emblemáticas del Automovilismo mexicano.