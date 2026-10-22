Jorge Pedrero mantiene el liderato

El piloto chiapaneco Jorge Pedrero continúa destacando en la Carrera Panamericana 2026 al mantenerse en el primer lugar de la categoría Turismo de Producción, luego de seis días de actividad en una de las competencias automovilísticas más emblemáticas del país.

Al mando de Pedrero Motorsport y acompañado por su navegante Sergio Contreras, el representante de Chiapas se mantiene en la pelea por el título, con el objetivo de cerrar la prueba con un triunfo que consolide su desempeño en las carreteras mexicanas.

La regularidad, la precisión al volante y el trabajo coordinado de la tripulación han sido factores importantes para que Pedrero conserve la cima de su división. En una carrera que exige resistencia física, concentración y estrategia, el chiapaneco ha logrado sostenerse entre los protagonistas de su categoría, llevando el nombre de la entidad a uno de los escenarios más reconocidos del Automovilismo nacional.

La competencia también dejó actuaciones destacadas en otras divisiones. Benito Guerra Jr. se adjudicó la primera posición de la quinta jornada dentro de la categoría Histórica B Plus, gracias a su conocimiento de los caminos y su experiencia en los tramos cronometrados.

Por su parte, Hilaire Damiron, al volante de El Commander, concluyó como segundo en esa jornada, aunque se mantiene al frente en la disputa por la victoria absoluta de esta edición.

Suman kilómetros

La etapa que llevó a las tripulaciones a Guanajuato comprendió más de 340 km de recorrido, con aproximadamente 80 km de velocidad repartidos en cinco secciones cronometradas. Uno de los desafíos principales fue El Chilarito, tramo de 27.5 km incorporado por primera vez a la ruta, con curvas pronunciadas, ascensos y descensos que exigieron precisión tanto de pilotos como de navegantes.

El itinerario incluyó Mineral de Pozos, donde los equipos mecánicos instalaron sus puestos de servicio, así como los tramos de Los Quiotes, Santa Rosa y La Valenciana. La jornada concluyó en la capital guanajuatense, con la llegada del convoy frente al Teatro Juárez, donde aficionados recibieron a los competidores.

Mientras Pedrero busca sostener el liderato de Turismo de Producción, la carrera continúa su recorrido por el país con nuevos retos para las tripulaciones. La sexta etapa contempla un trayecto de 399 km rumbo a San Luis Potosí, con siete secciones cronometradas y un servicio programado en la planta de Pirelli, en Silao.

Para Jorge Pedrero, el desafío será mantener la consistencia en los kilómetros restantes y aprovechar el trabajo de su equipo para defender la primera posición. Su actuación representa una oportunidad para que el Automovilismo chiapaneco continúe figurando en una competencia de alcance nacional en la que cada tramo puede ser determinante para las aspiraciones de las tripulaciones.