Jorge Santiz conquista el tablero en Bachajón

El maestro Jorge Santiz Encinos, representante de Plaza del Ajedrez de San Cristóbal de Las Casas, se proclamó ganador absoluto del Campeonato de Ajedrez Rápido Bachajón 2026, que contó con la participación de 60 ajedrecistas distribuidos en las categorías infantil, juvenil y libre.

El torneo se disputó bajo el sistema suizo a seis rondas, con un ritmo de juego de 15 minutos, más 10 segundos de incremento por jugador. Se dieron cita exponentes de distintos municipios de Chiapas, así como competidores del estado de Campeche, elevando el nivel del certamen.

Los mejores por división

En la categoría libre, el experimentado Santiz Encinos se llevó los máximos honores al acumular 5 puntos y ubicarse en primero con los criterios de desempate. Le siguieron Caralampio Méndez Vázquez (5 puntos) y Juan Moreno Guzmán (4.5 puntos), ambos del Club Lasker de Palenque, en segundo y tercer lugar respectivamente.

El cuarto sitio fue para Jorge Palacios Rodríguez (4.5 puntos), del Club B’aakal, y el quinto para Juan Hidalgo Morales (4 puntos), del Club Julián Rojas de Ciudad del Carmen, Campeche.

La juvenil fue dominada por Oliver Saragoz Hernández, del Club Ocosingo, quien se quedó con el primer sitio. El podio lo completaron Ángel Arcos Peñate, del Club Lasker de Palenque, y César Sánchez López, de la Casa de la Cultura de Oxchuc, mientras que los ajedrecistas locales Neythan Hubert Narcía y Jerónimo Gómez Hernández ocuparon los puestos cuarto y quinto.

En la categoría infantil, el primer lugar fue para Ronaldo Peñate Gómez, del Club Salto de Agua, seguido por Ámbar Santiz Gómez, de Plaza del Ajedrez de San Cristóbal de Las Casas, y Liam Ramírez Hernández, del Club Carlos Torre de Tuxtla Gutiérrez. Completaron el Top 5 Rodolfo Gómez Moreno y Ángel Martínez Méndez.

Premios especiales

Además, el comité organizador reconoció como mejor bachajonteco a Jerónimo Moreno Jiménez, del Club Rey Dorado, y como mejor femenil a Fátima Gómez Silvano, de la misma agrupación. Durante la ceremonia de clausura entregaron reconocimientos, estímulos económicos y equipos de Ajedrez.

El evento tuvo validez para “rating” nacional, con el aval de la Federación Nacional de Ajedrez de México (Fenamac) y el encargado de impartir justicia fue el árbitro nacional Edén López Martínez.