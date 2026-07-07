Jornada 10 deja grandes emociones en la Liga OMA

La actividad de la jornada 10 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) ofreció una intensa cartelera den las canchas de Caña Hueca, donde los diferentes equipos protagonizaron partidos de gran nivel, manteniendo la competitividad que ha caracterizado al campeonato durante toda la temporada.

Uno de los resultados más contundentes fue el conseguido por Salud Justa, conjunto que mostró un dominio absoluto sobre Lechuzas al imponerse por parciales de 25-0 y 25-0. En otro de los encuentros de la jornada, Talo’s también firmó una sólida actuación al derrotar a Real Chiapas con parciales de 25-10 y 25-6. El conjunto vencedor impuso condiciones desde el primer servicio, aprovechando cada oportunidad para marcar diferencia tanto en el ataque como en la defensa, sin permitir reacción de sus adversarias.

Acciones

Las acciones continuaron con un emocionante enfrentamiento entre Fénix y ADN, duelo que se extendió hasta el tercer set. Fénix comenzó con fuerza al ganar el primer parcial 25-12; sin embargo, ADN respondió en el segundo episodio por 25-18 para obligar al desempate. En el set definitivo, ADN mantuvo la concentración en los puntos importantes para llevarse la victoria por 15-8, en uno de los partidos más atractivos de la fecha.

Otro compromiso que mantuvo la expectativa entre los asistentes fue el protagonizado por Guerreras y Amazonas. Las primeras tomaron ventaja al quedarse con el primer set por 20-16, pero Amazonas ajustó su sistema de juego y respondió con autoridad al ganar el segundo parcial por 25-19. En el set decisivo, el conjunto amazónico conservó el buen ritmo para cerrar la remontada con marcador de 15-11 y quedarse con un valioso triunfo.

Panteras

Por su parte, el cuadro felino consiguió otra victoria importante al superar a Real Chiapas en dos sets consecutivos con parciales de 25-19 y 25-9. Panteras mostró mayor contundencia en la ofensiva y aprovechó los errores de su rival para asegurar el resultado sin mayores complicaciones.

La jornada 10 confirmó el buen nivel competitivo que vive la Liga OMA, donde cada encuentro representa una oportunidad para escalar posiciones dentro de la clasificación general. Además del desempeño colectivo, varias escuadras continúan fortaleciendo su funcionamiento de cara a las siguientes fechas, conscientes de que cada punto será determinante rumbo a la fase final del campeonato.

Con una destacada participación de jugadores, cuerpos arbitrales y aficionados que acudieron a respaldar a sus respectivos equipos, la actividad volvió a convertir las canchas de Caña Hueca en el principal escenario del Voleibol capitalino, consolidando a la Liga OMA como uno de los torneos de mayor tradición y constancia en Chiapas.