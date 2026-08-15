Jornada 4 inicia este sábado con tres duelos

Después del paro por la Leagues Cup, la Liga MX está lista para regresar este fin de semana con la jornada 4 del torneo Apertura 2026, una fecha que marcará el reencuentro de los equipos mexicanos con la actividad doméstica. Las acciones se desarrollarán entre sábado, domingo y lunes, con varios compromisos que podrían provocar movimientos importantes en la parte alta de la clasificación.

Para este sábado se disputarán solamente tres encuentros. Las acciones comenzarán con el enfrentamiento entre Atlante y Toluca, duelo en el que los Potros intentarán mantener el buen paso mostrado en el arranque del campeonato y volver a dar una sorpresa frente a uno de los conjuntos que buscan mantenerse en los primeros puestos de la tabla.

Más tarde, los Rayados de Monterrey recibirán a los Bravos de FC Juárez en el estadio BBVA. El cuadro regiomontano querrá aprovechar su condición de local para conseguir tres puntos que le permitan escalar posiciones, mientras que los fronterizos tratarán de dar la campanada y comenzar a recuperar terreno después de un inicio complicado en el Apertura 2026.

La actividad sabatina llegará a su fin con uno de los partidos más atractivos de la fecha: Atlas frente a Tigres, programado para las 21:10 horas del centro de México. Los rojinegros intentarán hacer valer su localía ante unos felinos que también necesitan sumar para mantenerse cerca de los primeros lugares.

Domingo

Tendrá una agenda mucho más cargada y contará con la participación de los llamados cuatro grandes del Futbol mexicano. Al mediodía, los Pumas recibirán a los Gallos del Querétaro en Ciudad Universitaria, en un encuentro en el que el conjunto auriazul buscará aprovechar el apoyo de su afición para seguir sumando unidades en el torneo.

Más tarde, el América, que viene de conseguir su clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup, hará los honores al Atlético de San Luis en el estadio Banorte. Las Águilas intentarán trasladar su buen momento internacional a la Liga MX y mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la clasificación.

Las Chivas, por su parte, viajarán a Torreón para medirse con Santos Laguna. El conjunto rojiblanco llega con la obligación de confirmar su buen inicio de torneo y parte como favorito para quedarse con las tres unidades, aunque los Guerreros querrán aprovechar su condición de local para complicar el partido.

Finalmente, Xolos de Tijuana y Cruz Azul se enfrentarán en el estadio Caliente, en otro duelo con implicaciones importantes para la zona alta de la tabla.

Cierre

La jornada 4 llegará a su conclusión el lunes con dos juegos. Necaxa recibirá a León en Aguascalientes, mientras que Pachuca hará lo propio frente a Puebla en el estadio Hidalgo. Con estos encuentros se pondrá punto final a una fecha que representa el regreso de la Liga MX después de la Leagues Cup y que podría comenzar a marcar diferencias entre los equipos que aspiran a los primeros puestos y aquellos que todavía buscan encontrar regularidad en el Apertura 2026.