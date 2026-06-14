Jornada crucial de juegos pendientes

Una dramática jornada de duelos pendientes se vislumbra para este domingo en el Torneo Héroes Bonampak, con sede en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Mientras que algunos clubes buscarán afianzar su posición entre los primeros lugares, para otros estará en juego la posibilidad de meterse a la zona de Liguilla, por lo que ninguno puede bajar la guardia.

Sesión electrizante

Siempre que el clima lo permita, la sesión dará inicio a las 8 de la mañana con el choque entre Águilas FC y Ambulancias Colibrí FC. Los primeros ocupan el cuarto lugar con 29 puntos y su rival aparece en onceavo con 16 unidades; para ambas instituciones son tres puntos vitales para escalar posiciones en la tabla.

A las 9 de la mañana se enfrentan el AC Milán (8º) y Santa Cruz (12º). Para los italianos es un duelo de mayor riesgo, pues deben evitar un resultado negativo que los saque de zona de Liguilla. En el horario de las 10, Aston Villa chocará con Deportivo Enbe, en uno de los encuentros más interesantes, al enfrentar al 4º y 5º de la tabla general.

Sin embargo, el partido más atractivo es el que sostendrán los equipos 1 y 2 de la clasificación general, Ice Cars FC (41 puntos) y Cayuco FC (31), en punto de las 11 de la mañana. El conjunto motorizado no corre peligro de caer de la cima, pero sí de perder su calidad de invicto, pues por el momento acumula 13 victorias a cambio de un empate, y enfrente tendrá al segundo equipo más goleador de la temporada, pues Cayuco FC acumula 105 anotaciones.

Resto de la sesión

La jornada continuará a la 1 de la tarde con tres encuentros más: Mamitas Chiapas (18º) contra Rayados Diarios FC (9º); Santos FC (3º) frente a Real Brasil FC (10º), y Cafecito con Leche (17º) ante La Bandita (13º).