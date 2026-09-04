Jornada de alto voltaje en la Liga Uniflag

La Temporada 6 de la Liga Uniflag de Tocho Bandera vivió una intensa semana 4, con resultados que comienzan a marcar diferencias entre los clubes más competitivos y los que deberán trabajar horas extra para poder figurar en los torneos Open Mixto, TNT Mixto y TNT Femenil.

En acciones celebradas en el emparrillado sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach, dentro de la categoría open mixta, el conjunto de Mustangs abrió con un contundente triunfo de 40-13 sobre Thunders; sin embargo, después vivió la otra cara de la moneda al caer por 21-12 ante un reforzado Balam, en una de las grandes sorpresas de la jornada.

Balam, no obstante, también pasó un trago muy amargo al cerrar su doble participación con derrota de 42-6 frente a Dream Team. Diablitos sumó dos victorias: venció 31-12 a Thunders y después superó por 20-13 a Jaguares Unicach, recuperándose del tropiezo sufrido en la fecha anterior.

Además, Toros se impuso por 22-12 ante Power Puff, mientras Iron Dogs mantuvo su buen paso con un triunfo de 26-13 sobre Bananamigos.

¡Acción en TNT Mixto

En actividad de la categoría que comparten hombres y mujeres, el escuadrón de San Miguel se llevó una victoria de 21-0 ante la Unicach, que no contó con suficientes jugadoras femeniles. Más tarde, Ocelotes Blancos de la Unach derrotó por 12-0 a Jaguares Unicach, que apenas pudo jugar con cuatro elementos y terminó pagando el precio.

Femenil cambia el paso

Por su parte, el conjunto de San Miguel Flag firmó uno de los resultados más relevantes al superar por 19-12 a Lechuzas UPGCH, actuales campeonas.

Finalmente, Ocelotes Blancos de la Unach destacó con un contundente 36-0 sobre Toros y mantuvo su zona de anotación intacta.