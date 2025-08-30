Jornada de amistosos para calentar motores

La Liga Uniflag vivirá este sábado 30 de agosto una jornada especial de partidos amistosos como antesala al arranque de sus torneos Silver Femenil, Silver Mixto y Varonil Libre, programados para iniciar el próximo sábado 6 de septiembre.

La actividad comenzará a las 3 de la tarde con el duelo varonil entre Mustangs y Unicach, un clásico de la liga que promete intensidad desde el primer silbatazo.

En punto de las 4:00 p.m. se disputarán dos encuentros en paralelo: en la rama femenil, South Crew se verá las caras con Raptors, mientras que en el campo mixto, Unicach enfrentará a Toxic. Ambos choques servirán para medir fuerzas antes del inicio oficial de la temporada.

La jornada cerrará a las 5:00 p.m. con el amistoso mixto entre Amigajeros y Águilas del IMSS, dos escuadras que suelen brindar partidos de alto espectáculo. La convocatoria sigue abierta y la liga informó que más equipos han mostrado interés en sumarse a la competencia, lo que anticipa un campeonato con gran nivel y amplia participación.

Con estos juegos amistosos la Liga Uniflag se prepara para un semestre lleno de emociones, rivalidades renovadas y nuevas historias por escribirse en el campo.