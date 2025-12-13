Jornada de campeonato en la Liga Uniflag

Con una agenda que concentrará todo el drama de la postemporada en tres horarios consecutivos la Liga Uniflag pondrá broche de oro a al Torneo Mixto, este sábado en el emparrillado sintético de Ciudad Universitaria, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), en Tuxtla Gutiérrez.

La acción inicia a las 3 de la tarde con las semifinales de la Conferencia Alfa: Mustangs Black enfrentará a MG Team, mientras que Mustangs White buscará su pase a la final ante Diablitos.

En ese mismo horario, pero correspondiente a la Conferencia Omega, DFT y Amigajeros se disputarán el último boleto disponible a semifinales en el duelo de Wildcard que está pendiente y cuyo resultado definirá los cruces de las 16:00 horas.

Encuentros semifinales

También para las 4 de la tarde están programadas las semifinales de la Conferencia Omega, donde la escuadra de Power Puff ya espera rival, el cual saldrá del ganador entre Tucanes y Amigajeros, en tanto que Raptors hará lo propio ante el que avance del choque de DFT contra Tucanes. Ambos partidos definirán a los finalistas que pelearán por el título al caer la tarde.

A las 17:00 horas se jugarán las dos finales de la manera simultánea: la final Mixto Alfa, protagonizada por los ganadores de las semifinales de las 15:00 horas, así como la Mixto Omega, con los vencedores de las semifinales de las 16:00 horas.

Dos campeones saldrán de esta última ventana del día, en el cierre oficial de la temporada 2025 de la Liga Uniflag, que preside Gilberto Carbonel Gómez, quien será el encargado de entregar los trofeos y reconocimientos a los vencedores.