Jornada de muerte súbita en la Liga OMA

Las emociones estuvieron al límite durante la jornada 6 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA), celebrada en la cancha de Loma Bonita, donde varios equipos protagonizaron partidos de gran intensidad y dos de estos tuvieron que definirse hasta la llamada muerte súbita, reflejando el alto nivel competitivo que prevalece en el certamen.

Apertura

Uno de los encuentros que abrieron la actividad fue el triunfo de Fénix sobre PJF en dos parciales. El conjunto vencedor mostró mayor contundencia en los momentos importantes para quedarse con el primer set por 25-7 y posteriormente cerrar el compromiso con un 25-19 que le permitió sumar una importante victoria.

La emoción aumentó con el enfrentamiento entre PJF y Panteras, considerado uno de los más disputados de la fecha. PJF logró quedarse con el primer episodio por 25-21, pero Panteras reaccionó en el segundo parcial para imponerse por 25-22 y enviar las acciones al set definitivo. En la muerte súbita, Panteras mantuvo el control de las jugadas decisivas y terminó llevándose el triunfo con marcador de 15-7.

Otro choque que mantuvo al público al filo de la butaca fue el protagonizado por Freyas y Linces. Las primeras tomaron ventaja al ganar el episodio inicial por 25-19, sin embargo, Linces respondió con determinación para adjudicarse el segundo capítulo por 25-23. El partido se definió en un intenso tercer parcial en el que Linces mostró mayor regularidad para imponerse por 15-7 y quedarse con la victoria.

Por su parte, Europaraíso tuvo una actuación sólida y efectiva frente a Místico VS. Desde el inicio del compromiso estableció condiciones gracias a un juego ordenado y ataques bien ejecutados, factores que le permitieron ganar por parciales de 25-17 y 25-15 para asegurar el resultado en sets corridos.

Gran nivel

La jornada volvió a poner de manifiesto la competitividad que caracteriza a la Liga OMA, donde cada semana los equipos buscan mejorar su posición dentro de la clasificación general. El nivel mostrado por los conjuntos participantes ha permitido que los encuentros sean cada vez más cerrados y atractivos para los aficionados que siguen de cerca el desarrollo de la temporada.

Además de los resultados, la fecha destacó por el compromiso de jugadores y entrenadores, quienes continúan impulsando el crecimiento del Voleibol local mediante encuentros que además fortalecen la convivencia deportiva.

Con el torneo avanzando hacia etapas cada vez más importantes, cada triunfo comienza a tener un peso específico dentro de la tabla, por lo que las escuadras buscarán mantener la regularidad en las próximas jornadas para continuar en la pelea por los primeros puestos.