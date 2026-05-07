Jornada de poder ofensivo en Liga Uniflag

Una nueva jornada de emocionantes encuentros se vivió en los campeonatos de la Liga Uniflag y en esta ocasión se caracterizó por resultados contundentes, marcadores amplios y actuaciones que comienzan a perfilar a los equipos protagonistas en la recta final de la temporada. Las acciones se llevaron a cabo en el campo sintético de Ciudad Universitaria de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Acción del TNT

En la categoría TNT Femenil, el representativo de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) logró una victoria ajustada de 14-7 sobre el conjunto de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en un duelo cerrado definido por detalles, mientras que Purple Power dominó 19-0 a Valkiria.

Por su parte, en el TNT Mixto, Cañoneros destacó en el campo al imponerse 18-0 a la Unicach Next Gen, manteniendo buen ritmo competitivo; además, Pollitos FC sumó una victoria administrativa tras el “forfeit” del conjunto del Conalep.

Acción en el Open

Dentro del campeonato Open Varonil, Mustangs firmó la victoria más amplia del día al superar 46-0 a Alquimistas, mostrando dominio total en ambos lados del balón. Jaguares de la Unicach también sumó un triunfo importante al vencer 30-7 a Baby Rich.

En Open Femenil, Pamboleras continúa invicta tras derrotar 23-0 a la representación unicachense. Borregas, por su parte, ganó 6-0 a Power Puff en un duelo defensivo, mientras South Crew se impuso 26-6 a Toxic, confirmando su buen momento.

Y la categoría Open Mixto cerró la jornada con varios encuentros de alto nivel: Mustangs venció por paliza de 42-16 a Toxic; Toros Jr. superó en espectacular duelo 35-19 a Big D. Borregos Jr. ganó 20-13 a Power Puff; MG Team destacó con un contundente marcador de 39-0 sobre Tucanes ENLEF, mientras Toros cerró la fecha con triunfo de 12-8 ante Diablitos.