Jornada decisiva en la Liga Uniflag

Con la definición de los equipos invitados a “playoffs” del Torneo Silver Femenil, el campo sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach será escenario de una jornada sabatina determinante para la Liga Uniflag de Tocho Bandera.

Desde las 3 de la tarde se vivirán tres duelos simultáneos que podrían alterar las partes alta y media de la tabla: Tucanes Enlef enfrentará a la Unicach; en otro campo, Dolphins Youth se medirá con Mustangs, y el tercer partido en ese horario enfrentará a South Crew, líder invicto, con Raptors.

Alas 5 de la tarde, la actividad de esta fecha vivirá su cierre con tres juegos que repartirán los últimos boletos a la postemporada: Raptors tendrá doble compromiso al enfrentar Pamboleras Jr., uno de los cuadros más constantes del certamen, mientras que Mustangs volverá al emparrillado para verse con Tucanes Enlef. Finalmente, Dolphins Rookies tratará de despedirse de la temporada con un buen resultado frente a la Unach.

Con estos encuentros, el torneo para damas bajará el telón de su fase regular, dejando todo listo para los cruces de “playoffs” que se definirán una vez que termine la jornada.

Mixto con fecha crucial

En la categoría mixta, la lucha por los primeros lugares sigue al rojo vivo, por lo que los equipos pelearán fuerte para sumar victorias que los ayuden a escalar en la tabla de clasificación.

A las 4 de la tarde, DFT enfrentará a Unicach, mientras que Tucanes Enlef medirá fuerzas con Amigajeros. En el mismo horario, Águilas del IMSS intentará dar la sorpresa ante Mustangs White, y MG Team, uno de los líderes, enfrentará a Power Puff.

El último partido de la jornada —a disputarse a las 5 de la tarde— verá nuevamente a MG Team en acción, esta vez frente a Toxic, en un choque directo entre contendientes que podría influir en la parte alta del torneo.