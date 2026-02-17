Jornada doble en el Flor del Sospó

Sin tiempo para descansar, Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) afrontará la fecha 21 de la Liga TDP, este martes cuando reciba a la Universidad Euroamericana, en punto de las 3 de la tarde en el estadio Flor de Sospó.

Los universitarios visitaron apenas el sábado pasado a Felinos 48 de Tabasco, adversario al que superaron por 2-1 en un duelo alta exigencia, pues tuvieron una expulsión en el primer tiempo que los obligó a multiplicar esfuerzos para volver a casa con los tres puntos.

Esa victoria les permitió romper la barrera de las 50 unidades (ya suman 51), acercándose al récord absoluto para una franquicia chiapaneca (60, que logró Estudiantes Cobach la campaña anterior).

Ante el último lugar

Los dirigidos por Carlos Alonso “Cuba” Ruiz buscarán aprovechar la visita del sotanero del grupo 2, pues el cuadro de la Universidad Euroamericana cuenta con apenas 8 puntos, que lo sitúan en el escalón número 16, con un récord de 16 derrotas, a cambio de solo un triunfo y tres empates.

Sin bien este equipo se reforzó para la segunda vuelta de la Temporada 2025-2026 y ha mostrado un mejor funcionamiento, sigue siendo el rival más débil del pelotón, situación que Lechuzas tratará de capitalizar como ya lo hizo en el choque ante este oponente en la primera vuelta, cuando se impuso por 8-0.

Al respecto, la diferencia de goles puede ser un factor crucial más adelante, pues Lechuzas cuenta con +50, misma cifra para el segundo lugar del grupo 2, Cruz Azul Lagunas, aunque estos últimos tienen actualmente 47 unidades; es decir, cuatro menos que los chiapanecos.

Recuperan dos jugadores

Otra buena noticia para los universitarios es que ya podrán contar con su goleador y capitán Daniel Cruz, así como con el zaguero Marco Aguilar, quienes cumplieron con sus respectivas sanciones, aunque presentan la baja del defensa Henry Delgado, suspendido para esta fecha del campeonato.

Al respecto, los de la Pablo han acusado numerosas bajas por lesión los últimos meses, entre estas la de dos elementos titulares como el extremo Farid Jiménez y el medio de recuperación Cristian Pola, a las que se sumó en el más reciente duelo la del lateral izquierdo Diego Escobar, por lo que ha tenido que echar mano de elementos con menor participación en la campaña que tampoco han desentonado.