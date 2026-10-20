Jornada doble en la Liga MX

El torneo Apertura 2026 de la Liga MX entra en una etapa decisiva y esta semana disputará una jornada doble, con nueve encuentros programados entre este martes 20 y el miércoles 21 de octubre. Los equipos buscarán sumar puntos para mejorar su posición en la clasificación y acercarse a la fase final del campeonato.

El América, actual líder del certamen con 24 unidades y un partido pendiente, tendrá una complicada visita al Atlas en el estadio Jalisco, en uno de los duelos más atractivos de esta fecha. Las Águilas intentarán conservar la cima de la tabla, y los rojinegros buscarán aprovechar su condición de locales para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

La actividad comienza este martes con cuatro encuentros. Chivas recibirá al Necaxa en el Akron, en tanto que el Atlético de San Luis enfrentará al Querétaro. En la frontera, FC Juárez se medirá con el Atlante y, por la noche, Tigres recibirá al León en el estadio Universitario.

Para el miércoles se disputarán los cinco restantes. El Toluca jugará ante Tijuana en el Nemesio Díez, mientras que el Puebla enfrentará al Monterrey en el Cuauhtémoc. Además, Pachuca recibirá a Cruz Azul en el Hidalgo y Santos Laguna hará lo propio ante Pumas en el estadio Corona.

Con el campeonato acercándose a sus últimas jornadas, cada resultado adquiere mayor importancia para los clubes que aspiran a clasificar a la Liguilla. La doble fecha representa una oportunidad para recortar distancias, consolidar posiciones y evitar tropiezos que puedan comprometer sus objetivos.

El América se mantuvo como líder del torneo Apertura 2026 de la Liga MX al derrotar por 5-3 al León y alcanzar 24 puntos, tres más que Toluca y Atlas, sus perseguidores más cercanos.

La jornada 12 también dejó dos goleadas contundentes: Santos Laguna venció por 5-0 al Querétaro, en tanto que Cruz Azul se impuso por el mismo marcador al FC Juárez, resultados que fortalecieron sus aspiraciones de escalar posiciones.

En otros partidos, Atlas superó por 2-0 al Necaxa, Pumas superó por 2-1 al Atlante y Monterrey venció por 2-1 al Pachuca. Chivas y Tigres empataron 1-1, al igual que Toluca y Atlético de San Luis, mientras que Tijuana y Puebla terminaron sin goles.

América encabeza la clasificación con 24 unidades, seguido por Toluca y Atlas, ambos con 21. Chivas y Cruz Azul aparecen con 20 puntos, en una disputa cada vez más cerrada por los primeros puestos.