Jornada dominical en Caña Hueca

La emoción vuelve al diamante de Caña Hueca este domingo con la continuación de la Liga Municipal de Softbol Tuxtla, certamen que reúne a equipos de gran tradición y que mantiene encendida la competencia en cada jornada. La cartelera dominical presenta tres enfrentamientos que prometen intensidad desde el primer lanzamiento.

A las 9:00 horas, Petroleros abrirá la actividad al medirse con Cardenales en duelo que enfrenta a dos novenas con estilos contrastantes. Los primeros llegan con un planteamiento más estratégico en el trabajo desde el montículo, mientras que Cardenales buscará imponer su ofensiva para inclinar la balanza desde los primeros episodios. Se espera un choque parejo, de esos que suelen definirse por detalles.

Posteriormente, a las 11:00 horas, Pistones y Colmillos se verán las caras en un partido de alto voltaje. La potencia al bate de Pistones será puesta a prueba frente a la agresividad defensiva de Colmillos, escuadra que basa su rendimiento en la presión constante y el juego rápido dentro del diamante. Este encuentro podría convertirse en uno de los más llamativos de esta fecha debido al ritmo que ambos conjuntos imprimen en cada entrada.

Para cerrar el programa, Reales y Pejelagartos disputarán el duelo de las 13:00 horas. Reales buscará controlar el juego desde su picheo, mientras que Pejelagartos apostará por su velocidad en los senderos y una ofensiva que ha mostrado contundencia en compromisos recientes. El cierre de la jornada promete emociones fuertes, con dos equipos que suelen crecer en momentos de presión.

La actividad dominical en Caña Hueca reafirma el atractivo de esta liga, que se ha consolidado como una de las más competitivas del estado, brindando espectáculo constante y manteniendo vivo el espíritu del Softbol en Tuxtla Gutiérrez.