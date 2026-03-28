Jornada dominical en la Liga Municipal

La Liga Municipal de Softbol de Tuxtla vivirá una intensa jornada este domingo 29 de marzo en el campo de Caña Hueca, con una cartelera de tres encuentros que prometen emociones desde las primeras horas del día, reuniendo a novenas protagonistas del circuito local.

Las acciones arrancarán a las 9:00 horas con el duelo entre Cardenales y Halcones, dos equipos que buscarán imponer condiciones desde el inicio. Este enfrentamiento luce atractivo por el estilo dinámico de ambas escuadras, que combinan velocidad en las bases y solidez defensiva, elementos que podrían marcar diferencia en los primeros episodios.

Para las 11:00 horas, será el turno de Toros Salvajes y Petroleros, en un choque que destaca por la potencia ofensiva de ambos conjuntos. Se espera un partido de alta intensidad, en el que el picheo deberá responder ante alineaciones que suelen castigar cualquier error desde la caja de bateo, lo que podría traducirse en un duelo de carreras.

La jornada cerrará a las 13:00 horas con el compromiso entre Pistones ALZ y Caly Sport, dos equipos que tratarán de cerrar con fuerza el día. Este encuentro podría definirse en los detalles, ya que ambas novenas han mostrado orden táctico y disciplina en el terreno, características que suelen ser determinantes en juegos parejos.

Con este programa la Liga Municipal reafirma su actividad constante y el nivel competitivo de sus participantes, ofreciendo a la afición una jornada completa de Softbol en uno de los espacios deportivos más representativos de la capital chiapaneca.

La expectativa es alta, tanto por la calidad de las escuadras como por el ambiente que se genera en cada fecha, en el que el deporte se convierte en punto de encuentro para jugadores y seguidores.