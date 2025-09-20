Jornada dominical lista en la Liga Municipal

La Liga Municipal de Softbol Tuxtla tiene todo preparado para la intensa jornada de este domingo 21 de septiembre, en la que tres emocionantes encuentros se llevarán a cabo desde temprana hora en los campos de Caña Hueca.

La actividad comenzará a las 8:00 de la mañana con el duelo entre Liliana Carnicería y Caly 55. Ambos equipos llegan con la intención de imponer condiciones desde el inicio, por lo que se espera un enfrentamiento reñido en el que la ofensiva y la estrategia serán claves para lograr la victoria.

Posteriormente, a las 10:00 horas, se vivirá uno de los partidos más esperados de la jornada cuando Pejelagartos se mida con Calaveras. Este encuentro promete ser un espectáculo de poder a poder, pues estas novenas cuentan con plantillas competitivas y un historial de enfrentamientos que siempre deja emociones al límite.

La jornada cerrará a las 12:00 del día con el choque entre MVP’s y Colmillos, dos escuadras que buscan mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Con un clima caluroso y una afición que promete llenar las gradas, este partido será el cierre perfecto para una mañana llena de acción.

Los organizadores recordaron que la puntualidad será fundamental para que los encuentros se desarrollen sin contratiempos, y destacaron la importancia de mantener el juego limpio dentro y fuera del diamante, fomentando así el espíritu deportivo que caracteriza a esta liga.

Con estos duelos, la Liga Municipal de Softbol Tuxtla continúa consolidándose como uno de los torneos más competitivos de la región, ofreciendo a jugadores y aficionados una jornada de calidad que refleja el crecimiento constante de esta disciplina en la capital chiapaneca.