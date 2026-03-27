Jornada intensa en el emparrillado

Una explosiva semana 6 se vivió en la Liga Uniflag de Tocho Bandera, la cual dejó marcadores sorprendentes durante la sesión disputada en el emparrillado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

La categoría open mixta fue la más activa de la jornada, destacando el MG Team, que se llevó un contundente 40-6 sobre Big D’s, mientras que Toros venció 30-0 a Power Puff.

El representativo de la Unicach logró un triunfo de 20-13 sobre Toxic, y Borregos Jr. superó por 12-0 a Toros Jr. Además, Diablitos se impuso por 21-0 sobre Wild Rabbits por la vía administrativa, y Mustangs cerró con un imponente 40-0 ante Tucanes Enlef.

En lo que respecta a la categoría TNT mixta, Mustangs abrió la jornada mostrando un dominio claro al derrotar por 6-0 al representativo del Conalep, en tanto que Jaguares Unicach y MG Team protagonizaron uno empate (13-13).

Acción en femenil

En el Torneo Open Femenil, Unicach mostró contundencia imponiéndose por 27-0 a Toxic. Borregas, por su parte, ganó por 21-0 ante el mismo equipo. Por su parte, Ocelotes Blancos de la Unach se destacó en TNT Femenil al superar por 26-0 a Valkirias Unicach.

Tochos en varonil

En la categoría Open Varonil, Mustangs continuó con su buen paso al derrotar por 20-0 a Unicach, en tanto que Alquimistas sorprendió al vencer por 18-6 a Diablitos.