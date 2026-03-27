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Jornada intensa en el emparrillado

Marzo 27 del 2026
Las ofensivas fueron determinantes en los partidos de los torneos femeniles. Cortesía
Las ofensivas fueron determinantes en los partidos de los torneos femeniles. Cortesía

Una explosiva semana 6 se vivió en la Liga Uniflag de Tocho Bandera, la cual dejó marcadores sorprendentes durante la sesión disputada en el emparrillado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

La categoría open mixta fue la más activa de la jornada, destacando el MG Team, que se llevó un contundente 40-6 sobre Big D’s, mientras que Toros venció 30-0 a Power Puff.

El representativo de la Unicach logró un triunfo de 20-13 sobre Toxic, y Borregos Jr. superó por 12-0 a Toros Jr. Además, Diablitos se impuso por 21-0 sobre Wild Rabbits por la vía administrativa, y Mustangs cerró con un imponente 40-0 ante Tucanes Enlef.

En lo que respecta a la categoría TNT mixta, Mustangs abrió la jornada mostrando un dominio claro al derrotar por 6-0 al representativo del Conalep, en tanto que Jaguares Unicach y MG Team protagonizaron uno empate (13-13).

Acción en femenil

En el Torneo Open Femenil, Unicach mostró contundencia imponiéndose por 27-0 a Toxic. Borregas, por su parte, ganó por 21-0 ante el mismo equipo. Por su parte, Ocelotes Blancos de la Unach se destacó en TNT Femenil al superar por 26-0 a Valkirias Unicach.

Tochos en varonil

En la categoría Open Varonil, Mustangs continuó con su buen paso al derrotar por 20-0 a Unicach, en tanto que Alquimistas sorprendió al vencer por 18-6 a Diablitos.

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