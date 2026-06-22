Jornada sabatina deja goleadas

La jornada sabatina del Mundialito Interprepas se vivió con máxima intensidad, marcada por partidos de alto ritmo, goleadas contundentes, duelos muy parejos y algunos resultados que se definieron en la mesa, dentro de una fase de grupos que comienza a tomar forma y a mostrar a los equipos más sólidos del torneo.

Inicio

Desde el arranque de la actividad, la UPGCH impuso condiciones con una actuación ofensiva demoledora al vencer 11-3 al CBTIS 144, en un encuentro donde el conjunto universitario mostró superioridad en todas las líneas, aprovechando cada espacio para construir una goleada que lo coloca como uno de los equipos más productivos del certamen.

En otro frente, el Instituto Hispano sumó tres puntos sin disputar su encuentro, luego de que el Colegio Irlanda no se presentara, decretándose el triunfo por default con marcador de 3-0, situación que también comienza a influir en la tabla general del grupo.

Uno de los compromisos más atractivos de la jornada fue el protagonizado por la Prepa 01 y el Cobach 13, duelo que terminó 7-6 a favor de la Prepa 01 en un auténtico festival de goles. Ambos equipos mantuvieron una constante presión ofensiva, generando un partido vibrante que se definió por detalles en los minutos finales.

Segunda parte

La segunda parte de la jornada mantuvo el mismo nivel de intensidad. La Prepa 7 y la Prepa Bivalente igualaron 2-2 en un encuentro muy disputado, donde ninguno logró imponer condiciones claras, reflejando la paridad entre ambas instituciones a lo largo de los 40 minutos de juego.

Más adelante, la Prepa 1 volvió a escena para firmar otra victoria importante al imponerse 5-3 al Cetis 138, en un duelo donde supo capitalizar sus oportunidades en ataque y resistir los intentos del rival, asegurando tres puntos que lo mantienen con paso firme en la competencia.

El cierre de la jornada se vio marcado por una situación administrativa, ya que el duelo entre Cetis 138 y CBTIS 144 no pudo completarse debido a la ausencia del entrenador del segundo equipo, por lo que se decretó el marcador 5-0 a favor del Cetis 138, sumando unidades sin necesidad de disputar el encuentro.

Con estos resultados, el Mundialito Interprepas continúa avanzando con una fase de grupos intensa, donde cada jornada deja goles, emociones y también decisiones fuera del terreno de juego que influyen directamente en el rumbo del torneo.